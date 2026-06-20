El Ayuntamiento de Teruel instala ya los elementos decorativos de la Vaquilla

La Vaquilla ya se deja ver en las calles de Teruel. El Ayuntamiento de Teruel ha iniciado la instalación de la iluminación y los elementos decorativos que ambientarán las calles del centro histórico durante las próximas Fiestas del Ángel, que se celebrarán del 3 al 13 de julio. La actuación, adjudicada a la empresa Ximenez S.A. por un importe de 13.522 euros, aportará una imagen renovada a la Vaquilla del Ángel y contribuirá a realzar el carácter festivo de una de las celebraciones más importantes de Aragón.

El concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, acompañado por el concejal de Limpieza Viaria, Jesús Artigot, ha supervisado los trabajos de instalación de las luminarias y adornos, que ya comienzan a transformar las principales calles del casco histórico.

Entre las novedades más destacadas figura la decoración instalada en la calle Amantes, una de las vías con mayor protagonismo durante la jornada del sábado de la Vaquilla. Un original techo del que suspenden miles de cintas multicolor aportará un efecto visual llamativo durante el día.

La elección de este espacio no es casual. La calle Amantes forma parte muy importante del recorrido que este año protagonizará la peña La Unión desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza del Torico para colocar el tradicional pañuelico rojo al Torico, uno de los actos más emotivos, multitudinarios y simbólicos de las fiestas turolenses.

Además de su atractivo visual, esta cubierta genera un agradable juego de luces y sombras sobre el pavimento y las fachadas, al tiempo que proporciona zonas de sombra que contribuirán a hacer más confortable el paso de vecinos y visitantes durante los días de celebración. La decoración convertirá la calle Amantes en uno de los espacios más fotografiados y reconocibles de las próximas Fiestas del Ángel.

Según ha avanzado Eduardo Suárez, la intención del ayuntamiento es mantener la instalación decorativa de la calle Amantes una vez finalizada la Vaquilla y prolongar su presencia durante toda la temporada estival. El objetivo es contribuir a la dinamización del centro histórico, mejorar la experiencia de quienes pasean por la zona y reforzar el atractivo turístico de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad durante los meses de un importante flujo de visitantes.

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La iluminación constituye uno de los elementos esenciales de cualquier celebración popular. Más allá de su función estética, contribuye a crear espacios de encuentro, favorece la actividad en las calles y ayuda a potenciar la identidad de las fiestas. En el caso de la Vaquilla del Ángel, la luz se convierte además en un elemento que acompaña miles de momentos compartidos por peñistas, vecinos y visitantes, desde los actos más multitudinarios hasta las celebraciones nocturnas que llenan de vida el centro de Teruel.