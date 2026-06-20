Calatayud se sumerge en el siglo XII para celebrar la nueva edición de las Alfonsadas

Calatayud vive inmersa este fin de semana en el siglo XII con motivo de la celebración de la nueva edición de la Alfonsadas, una cita histórica que traslada a la ciudad hasta el año 1120, momento en el que Alfonso I el Batallador consigue su conquista, y que se celebra desde 2006.

Su casco antiguo, como cada mes de junio, cobra una especial relevancia estos días, convirtiéndose en el epicentro de esta festividad que conmemora también la convivencia pacífica de tres culturas: la cristiana, la musulmana y la judía.

En el evento participan aproximadamente unas 1.100 personas con la vestimenta medieval, formando parte de las más de 30 jaimas, que representan los diferentes grupos de población de las tres culturas; cristiana, musulmana y judía. Además, en las diferentes representaciones hay alrededor de 50 actores no profesionales, figurantes y cerca de 120 recreacionistas, perfectamente ataviados y pertrechados, que llegan de varios puntos de España, para recrear el campamento recreacionista que dota de vistosidad y precisión histórica a la fiesta.

Una de las representaciones de este viernes en Calatayud. / ASOCIACIÓN ALFONSO I EL BATALLADOR

Con el transcurso de las ediciones, el crecimiento de la fiesta ha sido mayúsculo hasta obtener el título de de Interés Turístico de Aragón. Durante la jornada de este sábado, el historiado Javier Bona López, quien dio el pregón de las fiestas el viernes, será nombrado Caballero de Honor en un acto que tendrá lugar en la Iglesia de San Pedro de Los Francos. En este mismo lugar tendrá lugar la representación central del día, donde se escenificará el vasallaje del Gobernador de Qal'at Ayyub al rey Alfonso I.

Para este domingo, último día de las Alfonsadas, se representará a las 12.30 horas los Juicios sobre le Fuero de Calatayud por el rey Alfonso I, en la plaza del Olivo.

La historia

Qal‘at Ayyūb, como se conocía en el siglo XII a Calatayud, se encontraba en manos de los almorávides, un imperio bereber norteafricano que se había hecho con el control de gran parte de al-Ándalus. Y en ella convivían 3 culturas: musulmana, cristiana y judía.

En la primavera de 1120, Alfonso I el Batallador cerca la ciudad de Calatayud, pero se encuentra con un enorme sistema defensivo islámico. Él opta por una guerra de desgaste a través de la construcción de fortificaciones menores, de cortes de suministro de agua y de la instalación de almajaneques (catapultas) que bombardeaban las murallas de las fortificaciones musulmanas.

Ante la amenaza cristiana, el denominado ejército de socorro tenía dos cometidos principales: el levante del sitio de Calatayud e infligir la derrota definitiva del rey aragonés. Alfonso I fue informado del avance de las tropas de socorro hacia sus posiciones y decidió dejar un número reducido de huestes manteniendo el asedio y enviar el grueso del contingente a la intercepción del enemigo.

El fin de semana está repleto de actividades relacionadas con el evento histórico. / ASOCIACIÓN ALFONSO I EL BATALLADOR

Ese encuentro tuvo lugar en Cutanda, a 50 kilómetros al sureste de Calatayud, el 17 de junio de 1120. La victoria cristiana fue rotunda y el 24 de junio de 1120 se produce la rendición almorávide. Posteriormente, se hace entrega de las ciudades de Calatayud y Daroca, así como la totalidad de los valles del Jalón y del Jiloca.

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El rey Alfonso I concedió a la ciudad en 1131 unos fueros, conjunto de privilegios y normas jurídicas locales que favorecían el asentamiento de población.