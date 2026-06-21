El abrazo entre culturas pone el broche de oro a las Alfonsadas de Calatayud

Calatayud ha cerrado este domingo un fin de semana intenso de festejos con motivo de la nueva edición de las Alfonsadas, que ha reunido a miles de personas en la ciudad en torno a jaimas, representaciones teatrales y actividades que devolvieron a Calatayud al siglo XII.

La jornada del sábado se trastocó un poco por las tormentas que asolaron la comarca, con granizo incluido, pero el cierre de la vigésimo primera edición se ha hecho sin problemas. El mercado medieval ha tenido numerosa afluencia, con talleres y un concurso de dibujo infantil, pero sin duda el acto central ha tenido lugar a las 12.30 horas en la plaza del Olivo. Allí se ha representado el Fuero de Calatayud por parte del rey Alfonso I El Batallador y, al finalizar, se ha vivido el abrazo entre culturas, que ha puesto el broche de oro a la edición.

En el evento han participado aproximadamente unas 1.100 personas con la vestimenta medieval, formando parte de las más de 30 jaimas. Además, en las diferentes representaciones ha habido alrededor de 50 actores no profesionales, figurantes y cerca de 120 recreacionistas, perfectamente ataviados y pertrechados, que han llegado de varios puntos de España, para recrear el campamento.

La historia cuenta que Qal‘at Ayyūb, como se conocía en el siglo XII a Calatayud, se encontraba en manos de los almorávides, un imperio bereber norteafricano que se había hecho con el control de gran parte de al-Ándalus. Y en ella convivían 3 culturas: musulmana, cristiana y judía.

La recreación de las Alfonsadas, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por el Gobierno de Aragón desde 2012, se celebran cada mes de junio desde 2006.

El casco histórico cobra una especial relevancia, convirtiéndose en el epicentro de esta festividad, que ha ido creciendo conforme ha evolucionado la fiesta. El reconocimiento de la DGA fue un impulso, así como la pertenencia a la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.

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