El Gobierno de Aragón planea declarar la Cruz del Aneto como Bien de Interés Cultural

El Gobierno de Aragón planea que la Cruz del Aneto, el símbolo que corona la montaña más alta de la comunidad autónoma, sea Bien de Interés Cultural (BIC) en el futuro próximo. Así lo ha desvelado este lunes el director general de Cultura, Pedro Olloqui, que ha comparecido en las Cortes para presentar las líneas maestras de la legislatura y lanzar algunos pequeños anuncios, como este vinculado a un emblema que en las últimas semanas ha sido protagonista por haber sido vandalizado y, hace una semana, encontrado por la Guardia Civil.

Olloqui ha indicado este reconocimiento futuro a la Cruz del Aneto en una comparecencia en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, a petición del PSOE, CHA, Aragón Teruel Existe y de la consejera de Presidencia, la vicepresidenta Mar Vaquero, para exponer las líneas de actuación esta legislatura en sus áreas de gestión.

Uno de los planteamientos que ha lanzado Olloqui ha sido la intención de generar un catálogo exhaustivo de los Bienes de Interés Cultural que se encuentre en la comunidad autónoma. Un documento que estará acompañado de un plan de patrimonio cultural, que decretará las prioridades en las intervenciones, además del reconocimiento de sitios políticos de la comunidad, como Sijena, La Aljafería o San Juan de la Peña.

En este contexto, ha comentado los trabajos para que la Jota sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, para señalar el pueblo viejo de Belchite como Parque Cultural de la Paz y para declamar más bienes de interés cultural, y ha citado la cumbre del Aneto y su cruz con la máxima protección, junto con el Ayuntamiento de Benasque, y los festejos taurinos populares, "un acerbo centenario" de la cultura aragonesa, ha remarcado.

Una semana desde su hallazgo

Agentes de la Guardia Civil, del Greim de Benasque y de la Unidad Aérea de Huesca, encontraron el pasado martes la cruz en una de las laderas de la montaña. Un encuentro fortuito, ya que los agentes de la Benemérita estaban realizando labores de rescate cuando, desde el helicóptero, aprecieron el emblema vandalizado hace un par de meses.

Según fuentes de la Benemérita, tras sobrevolar la cara norte respecto a la cima del Aneto observaron al pie de una pared de unos 200 metros de desnivel lo que podría ser una cruz semienterrada por la nieve, encontrándose en una zona de difícil acceso.

Después de el malestar social generado por la vandalización del emblema, en Benasque se celebró el encuentro. "Hay una alegría inmensa en todo Benasque", admitía entonces Manuel Mora, alcalde de la localidad, que compartía ese sentimiento de felicidad por recuperar un símbolo. La defensa de este patrimonio había contado con la implicación del ayuntamiento, que ya en anteriores reparaciones expuso esta cruz a los vecinos mientras se estaba arreglando.

El hallazgo responde así a una de las teorías que se manejaban desde que fuera cortada, hace un par de meses. Como pasó hace años, cuando el emblema cayó por el deterioro, no pudo encontrarse hasta que el deshielo del Aneto hizo que las laderas comenzaran a ser más visibles. Algo similar ha ocurrido en este 2026, cuando la pérdida de nieve ha facilitado que los agentes del Instituto Armado encontrarán la cruz.