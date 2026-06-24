Autorizada la construcción del nuevo pabellón polideportivo de Alcañiz por 4,4 millones

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades la licitación de las obras del nuevo pabellón polideportivo de uso compartido de Alcañiz, una infraestructura presupuestada en 4,47 millones de euros que dará servicio a más de 1.600 alumnos del IES Bajo Aragón y del CPIFP Bajo Aragón.

El proyecto se ubicará en la parcela que comparten ambos centros educativos y será financiado parcialmente a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2024-2025. El plazo previsto de ejecución será de nueve meses una vez adjudicadas las obras, como ha informado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La nueva instalación atenderá las necesidades de los 1.107 estudiantes matriculados en el instituto y de cerca de 500 alumnos de Formación Profesional, mejorando los espacios destinados a la práctica deportiva y a la actividad física.

La actuación responde a una demanda histórica de la comunidad educativa. Actualmente, parte del alumnado de ESO y Bachillerato debe desplazarse a instalaciones municipales para desarrollar las clases de Educación Física debido a la falta de espacios adecuados en el centro.

Además, el polideportivo existente en el IES registra una elevada ocupación durante las tardes al ser utilizado por clubes y entidades deportivas de la localidad, lo que limita su disponibilidad.

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Con la construcción del nuevo pabellón, el Gobierno de Aragón pretende mejorar las infraestructuras educativas de la provincia de Teruel, incrementar la capacidad deportiva de los centros y aliviar la presión sobre las instalaciones municipales de Alcañiz.