El Ayuntamiento de Tarazona da el primer paso para que su Semana Santa sea Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Ayuntamiento de Tarazona ha aprobado en el pleno ordinario correspondiente al mes de junio el expediente de solicitud para la declaración de la Semana Santa de Tarazona como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El concejal de Turismo, Pablo Escribano, ha subrayado que la Semana Santa constituye una de las manifestaciones culturales, patrimoniales y populares más importantes de la ciudad. Se trata de una celebración con una profunda tradición y arraigo histórico que forma parte de la identidad colectiva de los turiasonenses desde hace siglos.

“Estoy convencido de que esta declaración supondrá un nuevo impulso para la promoción exterior de nuestra ciudad, para el reconocimiento de nuestro patrimonio y para poner en valor el trabajo que, generación tras generación, han realizado tantos vecinos de Tarazona para mantener viva esta tradición”, ha destacado Escribano.

Asimismo, el Pleno ha aprobado la modificación de los estatutos de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad, acordada en la 68ª Asamblea de la entidad y ratificada posteriormente en la 69ª Asamblea, así como la totalidad de su contenido actualizado.

El concejal ha explicado que esta modificación responde a la necesidad de adaptar la organización a la realidad actual. “La actualización afecta principalmente a la definición y naturaleza de la Red, adaptando el concepto de Sefarad a los nuevos tiempos; también se revisa el listado de ciudades integrantes, que pasa a estar compuesto por 27 municipios, y se redefine el objeto de la entidad para reforzar su misión de colaboración entre ciudades en la defensa, conservación y difusión del legado judío. Además, se impulsan proyectos culturales, turísticos, sociales y patrimoniales que contribuyen al respeto mutuo entre culturas”, ha señalado.

Día Internacional LGBTIQ+

Los grupos municipales firmaron una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se conmemora el próximo 28 de junio. En ella, el ayuntamiento reafirma su apoyo a las políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo. La educación, la sensibilización, el diálogo y la colaboración entre instituciones como herramientas fundamentales para fortalecer la cohesión social y fomentar una convivencia basada en el respeto, rechazando cualquier manifestación de odio, intolerancia o violencia.

Otros asuntos destacados

Durante la sesión plenaria, el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, informó de la visita realizada el pasado 5 de junio por personal del Servicio Provincial de Educación al antiguo centro de salud de la ciudad para estudiar su posible utilización como ampliación del IES Tubalcaín.

En este sentido, recordó que los terrenos sobre los que se asienta el edificio fueron cedidos mediante acuerdo plenario el 28 de enero de 1957 al entonces Instituto Nacional de Previsión para la construcción de un ambulatorio del Seguro de Enfermedad.

Desde la entrada en funcionamiento del nuevo centro de salud en 2009, el ayuntamiento ha mantenido diversas gestiones con el Estado, propietario del inmueble, con el objetivo de que este pudiera revertir a la ciudad y destinarse a un uso de interés público.

“Se trata de un primer e importante paso para que este espacio vuelva a estar al servicio de los ciudadanos, en este caso contribuyendo a la mejora de las infraestructuras educativas de Tarazona”, ha indicado el alcalde.

Igualmente, informó de la aprobación de la propuesta para modificar el convenio urbanístico de gestión de la Unidad de Actuación número 30 del Plan General de Ordenación Urbana de Tarazona. El desarrollo de esta unidad permitirá la construcción de alrededor de 38 viviendas, en una zona estratégica del centro de la ciudad, favoreciendo la regeneración urbana y el aprovechamiento de un espacio actualmente sin desarrollar.

Finalmente, Jaray anunció que se ha alcanzado un acuerdo con la Red de Juderías de España para desarrollar el proyecto base que permitirá acondicionar los bajos de las Casas Colgadas y mejorar su imagen y puesta en valor como espacio patrimonial de la ciudad.