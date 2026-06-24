Un incendio en Andorra deja sin luz a más de 1.300 personas y otro en el vertedero de Alcañiz obliga a activar a varias brigadas helitransportadas

Intensa tarde en la comarca Andorra-Sierra de Arcos con dos incendios a pocos kilómetros. El primero se ha registrado en el vertedero de Alcañiz ha obligado a activar el operativo del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel y el MITECO al propagarse y afectar a superficie forestal. El aviso se ha recibido sobre las 16.45 horas y actualmente están trabajando varios equipos.

Según informan desde el Gobierno de Aragón, actualmente hay desplazada una brigada helitransportada Alcorisa, otra de Peñalba y otra de Calamocha. Además, hay tres brigadas terrestres, tres autobombas y un helicóptero de coordinación. En las labores de extinción también se encuentra la BRIF de Daroca y medios desplazados del MITECO.

La columna de humo era visible desde la carretera y, al parecer, las llamas se han iniciado en el mismo vertedero, propagándose con velocidad a la vegetación colindantes, por lo que ha pasado a tener consideración de incendio forestal.

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Por otro lado, se ha producido un corte de suministro eléctrico en Andorra (Teruel) por incendio de un transformador que afecta a más de 1.300 clientes afectados.