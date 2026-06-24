Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aday MaraYacimiento Cabeza LadreroGrupos Primera RFEFMónica Mira LeapmotorSucesos ZaragozaPueblo más caluroso
instagramlinkedin

Un incendio en Andorra deja sin luz a más de 1.300 personas y otro en el vertedero de Alcañiz obliga a activar a varias brigadas helitransportadas

En la cabecera de comarca se ha producido una avería en un transformador mientras que en Alcañiz se da por controlado el fuego

Camion del servicio de emergencias de Infoar en una imagen de archivo.

Camion del servicio de emergencias de Infoar en una imagen de archivo. / Servicio Especial

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Intensa tarde en la comarca Andorra-Sierra de Arcos con dos incendios a pocos kilómetros. El primero se ha registrado en el vertedero de Alcañiz ha obligado a activar el operativo del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel y el MITECO al propagarse y afectar a superficie forestal. El aviso se ha recibido sobre las 16.45 horas y actualmente están trabajando varios equipos.

Según informan desde el Gobierno de Aragón, actualmente hay desplazada una brigada helitransportada Alcorisa, otra de Peñalba y otra de Calamocha. Además, hay tres brigadas terrestres, tres autobombas y un helicóptero de coordinación. En las labores de extinción también se encuentra la BRIF de Daroca y medios desplazados del MITECO.

La columna de humo era visible desde la carretera y, al parecer, las llamas se han iniciado en el mismo vertedero, propagándose con velocidad a la vegetación colindantes, por lo que ha pasado a tener consideración de incendio forestal.

Noticias relacionadas

Por otro lado, se ha producido un corte de suministro eléctrico en Andorra (Teruel) por incendio de un transformador que afecta a más de 1.300 clientes afectados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza
  2. Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
  3. Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
  4. Natalia Chueca: "Habrá que hacer otra línea del tranvía o no, pero no irá por María Agustín"
  5. El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: 'Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable
  6. Así convenció Aragón a Amancio Ortega para que Inditex se instalara en Zaragoza y no en Cataluña: el secreto mejor guardado de los últimos 25 años, al detalle
  7. Hasta cinco grados de diferencia: estos son los barrios más 'calientes' de Zaragoza
  8. Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza

Un incendio en Andorra deja sin luz a más de 1.300 personas y otro en el vertedero de Alcañiz obliga a activar a varias brigadas helitransportadas

Un incendio en Andorra deja sin luz a más de 1.300 personas y otro en el vertedero de Alcañiz obliga a activar a varias brigadas helitransportadas

Ya es oficial: adiós a una histórica travesía cerca de Zaragoza, la nueva avenida ya tiene fecha de apertura al tráfico

Ya es oficial: adiós a una histórica travesía cerca de Zaragoza, la nueva avenida ya tiene fecha de apertura al tráfico

Ricardo Mosteo seguirá al frente del Consejo Regulador del Jamón de Teruel

Ricardo Mosteo seguirá al frente del Consejo Regulador del Jamón de Teruel

Autorizada la construcción del nuevo pabellón polideportivo de Alcañiz por 4,4 millones

Autorizada la construcción del nuevo pabellón polideportivo de Alcañiz por 4,4 millones

Un investigado al tener herramientas robadas de dos empresas de construcción de Zaragoza y Huesca

Un investigado al tener herramientas robadas de dos empresas de construcción de Zaragoza y Huesca

Comienzan las obras de la subestación eléctrica de la que depende la gigafactoría de CATL en Stellantis

Comienzan las obras de la subestación eléctrica de la que depende la gigafactoría de CATL en Stellantis

El Ayuntamiento de Tarazona da el primer paso para que su Semana Santa sea Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Ayuntamiento de Tarazona da el primer paso para que su Semana Santa sea Fiesta de Interés Turístico Nacional

Un robo en una residencia de ancianos de Calatayud queda impune

Un robo en una residencia de ancianos de Calatayud queda impune
Tracking Pixel Contents