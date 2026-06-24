Un incendio en Andorra deja sin luz a más de 1.300 personas y otro en el vertedero de Alcañiz obliga a activar a varias brigadas helitransportadas
En la cabecera de comarca se ha producido una avería en un transformador mientras que en Alcañiz se da por controlado el fuego
Intensa tarde en la comarca Andorra-Sierra de Arcos con dos incendios a pocos kilómetros. El primero se ha registrado en el vertedero de Alcañiz ha obligado a activar el operativo del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel y el MITECO al propagarse y afectar a superficie forestal. El aviso se ha recibido sobre las 16.45 horas y actualmente están trabajando varios equipos.
Según informan desde el Gobierno de Aragón, actualmente hay desplazada una brigada helitransportada Alcorisa, otra de Peñalba y otra de Calamocha. Además, hay tres brigadas terrestres, tres autobombas y un helicóptero de coordinación. En las labores de extinción también se encuentra la BRIF de Daroca y medios desplazados del MITECO.
La columna de humo era visible desde la carretera y, al parecer, las llamas se han iniciado en el mismo vertedero, propagándose con velocidad a la vegetación colindantes, por lo que ha pasado a tener consideración de incendio forestal.
Por otro lado, se ha producido un corte de suministro eléctrico en Andorra (Teruel) por incendio de un transformador que afecta a más de 1.300 clientes afectados.
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