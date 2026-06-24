Red Eléctrica invierte 11,3 millones de euros en ampliar la subestación de Magallón para reforzar la red en Aragón
La actuación, que supone una inversión de 11,3 millones de euros, incluirá la instalación de un nuevo transformador 400/220 kV y servirá también para integrar nueva generación renovable en el sistema eléctrico.
Red Eléctrica, filial de Redeia responsable de la operación y el transporte del sistema eléctrico en España, ha iniciado las obras de ampliación de la subestación de Magallón 400/220 kV, ubicada en la localidad zaragozana del mismo nombre.
La ampliación de esta subestación, que supone una inversión de 11,3 millones de euros, contempla la instalación de un nuevo transformador 400/220 kV y la construcción de dos nuevas posiciones: una en el parque de 400 kV y otra en el parque de 220 kV. De esta forma, permitirá incrementar la capacidad de transporte eléctrico en la zona, reforzar el suministro y seguir avanzando en la integración de nueva generación renovable. Asimismo, facilitará la atención de futuras demandas industriales en un contexto de creciente desarrollo económico y energético del entorno.
La subestación de Magallón desempeña un papel estratégico en la comarca al actuar como punto de evacuación de generación renovable, favoreciendo así la incorporación de energía más sostenible al sistema eléctrico. Además, su conexión con otras infraestructuras de Aragón refuerza el mallado de la red y contribuye a un sistema más sólido y fiable.
Esta ampliación que comienza ahora forma parte de la Planificación vigente con la que Red Eléctrica ya ha impulsado el desarrollo y ampliación de diversas subestaciones repartidas por las tres provincias aragonesas, como las de Espartal 220 kV, Ave Zaragoza 220 kV, Esquedas 220 kV, Montetorrero 220 kV, Peñaflor 400/220 kV, Plaza II 220 kV, Mudéjar 400 kV, Cartujos 220 kV y Villanueva de Gállego 220 kV, entre otras.
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