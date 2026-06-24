Ricardo Mosteo seguirá al frente del Consejo Regulador del Jamón de Teruel

Ricardo Mosteo continuará al frente del Consejo Regulador de la DOP Jamón de Teruel, Paleta de Teruel y de la IGP Cerdo de Teruel tras el pleno celebrado este miércoles en la sede de la entidad. La sesión contó con la asistencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, acompañada por la directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria, Amparo Cuéllar.

Durante la reunión se renovó la presidencia del Consejo Regulador y se analizó la situación actual del sector, sus perspectivas de futuro y el papel que desempeña el Jamón de Teruel dentro de la agroalimentación aragonesa.

El Gobierno de Aragón trasladó su apoyo a esta figura de calidad, estrechamente vinculada a la identidad alimentaria de la provincia y a una cadena de valor integrada por ganaderos, secaderos, industrias, operadores y territorio. La DOP Jamón de Teruel, la Paleta de Teruel y la IGP Cerdo de Teruel representan, según el Ejecutivo autonómico, los valores de Aragón Alimentos: origen, calidad, trabajo en el territorio y “sabor de verdad”.

La DOP Jamón de Teruel fue reconocida en 1983 y se convirtió en la primera denominación de origen de jamón curado de España. Posteriormente, en 2014, se incorporó la Paleta de Teruel, mientras que la IGP Cerdo de Teruel ha permitido ampliar el reconocimiento de esta figura de calidad más allá del jamón y la paleta, reforzando la carne vinculada a la provincia.

Una cadena de valor con más de 1.000 empleos directos

El Jamón de Teruel, la Paleta de Teruel y el Cerdo de Teruel constituyen una de las principales referencias agroalimentarias de Aragón. Su fortaleza se basa en el origen, la trazabilidad, el control de calidad y el vínculo con la provincia.

Actualmente, el sector genera más de 1.000 empleos directos y mantiene vinculadas a más de 200 empresas, lo que refleja su peso económico y social en Teruel.

La consejera Arancha Simón destacó durante el pleno que el objetivo no debe ser “crecer por crecer”, sino hacerlo con valor, calidad y rentabilidad, de forma que el trabajo de ganaderos, industrias y empresas tenga retorno en el territorio.

El Consejo Regulador plantea su Plan Estratégico 2040

En la reunión también se abordó la nueva propuesta de Plan Estratégico 2040 del Consejo Regulador, una hoja de ruta con la que el sector pretende anticiparse a los cambios de los próximos años y reforzar su posicionamiento.

El plan busca fortalecer el papel de la DOP Jamón y Paleta de Teruel ante retos como la rentabilidad, el equilibrio de la cadena, la trazabilidad, la marca, la internacionalización, el turismo gastronómico, la formación y el relevo generacional.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación estudiará las propuestas que traslade el Consejo Regulador y mantendrá la colaboración con el sector para impulsar actuaciones útiles para la provincia y para el conjunto de la cadena agroalimentaria.

Simón subrayó que la continuidad de Ricardo Mosteo al frente del Consejo Regulador permitirá seguir trabajando con estabilidad y visión de futuro en una etapa relevante para una figura de calidad estratégica para Teruel y para Aragón.

Ayudas de 500.000 euros con cargo al FITE

La consejera anunció además que el Departamento convocará ayudas por importe de 500.000 euros para apoyar la calidad diferenciada de los alimentos de la provincia de Teruel. Estas ayudas estarán financiadas con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, FITE.

La convocatoria se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Aragón y permitirá respaldar proyectos vinculados a las figuras de calidad diferenciada de la provincia, así como reforzar el trabajo de sus órganos de gestión.

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El objetivo de esta línea de apoyo es impulsar alimentos con origen, sabor, calidad y capacidad para generar valor en el territorio, además de reforzar la imagen de Aragón como tierra de productos agroalimentarios de calidad.