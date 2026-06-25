Un nueva línea de autobús conectará Huesca con Walqa y el IES Pirámide: horarios, frecuencias y paradas

La nueva línea de autobús C4 que pone en marcha el Ayuntamiento de Huesca empezará a funcionar desde este viernes para conectar el centro de Huesca con el IES Pirámide y el Parque Tecnológico Walqa, una reivindicación histórica que mejorará los desplazamientos de trabajadores y estudiantes.

Este trayecto, que ha sido presentado este jueves, contará con once expediciones de lunes a viernes laborables y recorrerá la estación intermodal, la plaza Navarra, el Hospital Universitario San Jorge, el cementerio municipal, el IES Pirámide y el Parque Tecnológico Walqa con salidas a partir de las 7 horas y el último regreso desde Walqa a las 21 horas.

El presidente del Grupo Avanza, José Ramón Lasierra, ha señalado que la creación de la línea C4 responde a una demanda “muy esperada y valorada”, que conectará el centro de Huesca con puntos estratégicos educativos y empresariales.

Lasierra ha apuntado que el diseño de los horarios y las frecuencias se han realizado en colaboración con el Ayuntamiento, Walqa y el IES Pirámide para facilitar la movilidad de los usuarios, teniendo en cuenta la opción de favorecer la conexión con el transporte ferroviario en la estación intermodal.

Según los datos que ha aportado el presidente del Grupo Avanza, este servicio recorrerá 40.000 kilómetros al año, mantendrá las mismas tarifas que el resto de transporte urbano de la ciudad y reducirá el impacto medioambiental con un ahorro de entre siete y diez toneladas de CO 2 al año, una cantidad equivalente a más de 400 árboles.

El director Gerente del Parque Tecnológico Walqa, Carlos Ortas, ha agradecido a las partes implicadas por haber puesto una solución a una “reivindicación histórica y a un problema que ha existido desde hace 24 años”, se ha mostrado con confianza de que esta nueva línea contribuirá a acercar el polígono a la ciudad y ha asegurado que “a partir de septiembre será de las líneas más usadas”.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha calificado la puesta en marcha de este servicio como “histórico y simbólico” y ha indicado que este anuncio se enmarca en la estrategia municipal de mejorar la movilidad y accesibilidad a centros educativos y de trabajo como Walqa, polígono del que ha destacado que ha tenido “un exponencial crecimiento de trabajadores” en los dos últimos años.

En ese sentido, ha recordado la reciente construcción del andador que conecta la ciudad con el IES Pirámide con el que se “acercan oportunidades y facilitan desplazamientos”, tanto a la universidad politécnica, como al Parque Tecnológico Walqa pasando por el IES Pirámide.