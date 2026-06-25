Tarazona ya tiene fecha para elegir a su famoso Cipotegato: 132 aspirantes y una votación secreta
El salón de plenos del Ayuntamiento de Tarazona será el escenario del sorteo del Cipotegato 2027 y suplente, con 132 participantes
Un total de 132 personas participarán este sábado 27 de junio en el sorteo de elección del Cipotegato 2027 y suplente para este año, el gran protagonista de las fiestas en honor a San Atilano. El acto se celebrará a las 12.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tarazona.
A cada aspirante se le asigna un número que él mismo deposita en la urna de la que posteriormente se extrae el número agraciado.
La identidad de la persona que lo representa permanece secreta hasta el 27 de agosto cuando pasado el mediodía regresa al ayuntamiento tras completar su recorrido acompañado por miles de turiasonenses y visitantes después de haber recibido una intensa lluvia de tomates.
El Cipotegato es Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2009.
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