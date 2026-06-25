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Teruel impulsa la incorporación de la Policía Local al programa VioGén

En la actualidad, el sistema VioGén registra 208 casos activos en la provincia de Teruel, de los que 88 corresponden a la capital.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez, firman el protocolo de adhesión al Sistema VioGén.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez, firman el protocolo de adhesión al Sistema VioGén. / EUROPA PRESS

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Ayuntamiento de Teruel y la Subdelegación del Gobierno en Teruel han suscrito el protocolo de colaboración y coordinación policial para la futura incorporación de la Policía Local al sistema VioGén de seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género.

La integración será efectiva cuando concluya la tramitación con la Secretaría de Estado de Seguridad; según ha señalado el Subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez.

En un atención a medios de comunicación, ha señalado que el acuerdo establece el marco de colaboración entre ambos cuerpos para compartir información y coordinar la atención a las víctimas. La Policía Local accederá al sistema VioGén una vez se formalice la adhesión y los agentes designados recibirán formación específica para desempeñar estas funciones.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que la incorporación de la Policía Local reforzará la atención de proximidad a las víctimas y ha señalado que para muchas mujeres resulta menos intimidante acudir al ayuntamiento que a una comisaría, por lo que los agentes locales podrán convertirse en una puerta de entrada para quienes necesiten ayuda.

El protocolo prevé que la Policía Local asuma el seguimiento de los casos de riesgo bajo, mientras que la Policía Nacional mantendrá la coordinación del sistema y la gestión del resto de casos.

En la actualidad, el sistema VioGén registra 208 casos activos en la provincia de Teruel, de los que 88 corresponden a la capital.

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La Junta Local de Seguridad también ha acordado la adhesión de la Policía Local al Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, que amplía la colaboración en acciones preventivas y de mediación en los centros escolares.

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