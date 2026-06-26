Barbastro desbloquea 5,2 millones de euros para reactivar inversiones estratégicas y nuevos proyectos en la ciudad

El Ayuntamiento de Barbastro ha dado un impulso a su programa de inversiones tras aprobar en un pleno extraordinario la movilización de más de 5,2 millones de euros destinados a nuevas actuaciones y a desbloquear proyectos que permanecían paralizados por las limitaciones derivadas del Plan Económico-Financiero. La medida permitirá acelerar actuaciones en infraestructuras, equipamientos, movilidad, deporte y espacios públicos gracias a la flexibilización de las reglas fiscales aprobada por el Gobierno central.

La sesión plenaria ha aprobado por unanimidad dos modificaciones presupuestarias financiadas con remanentes de tesorería por importe de 3.113.625,70 euros, a las que se suma la declaración de disponibilidad de otros 2.155.040,85 euros correspondientes a inversiones ya contempladas en el presupuesto municipal pero cuya ejecución no podía iniciarse.

Este cambio ha sido posible tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 13/2026, que elimina la obligación de aprobar un Plan Económico-Financiero para aquellos ayuntamientos con una situación económica saneada que incumplan la regla de gasto únicamente por utilizar remanentes de tesorería o financiación afectada, siempre que mantengan un periodo medio de pago adecuado a proveedores, condición que cumple el consistorio barbastrense.

La concejal de Hacienda y primera teniente de alcalde, Blanca Galindo, ha explicado que el Ayuntamiento se vio obligado a aprobar el citado plan tras invertir únicamente en 2025 un total de 8,4 millones de euros procedentes de remanentes en proyectos como la nueva biblioteca, sistemas de videovigilancia, placas solares, mobiliario urbano, reurbanizaciones o la adquisición del nuevo autobús urbano. Según ha señalado, la normativa anterior "penalizaba a los ayuntamientos que disponen de remanentes y quieren usarlos en beneficio de la ciudad".

Entre las nuevas partidas aprobadas destacan actuaciones inmediatas para mejorar diferentes espacios urbanos, como 300.000 euros para ampliar el Plan Municipal de Asfaltado, 175.000 euros destinados a derribos de inmuebles, 50.000 euros para nuevos parques infantiles, 70.000 euros para adquirir un inmueble en Vía Taurina y otros 60.000 euros para compras de edificios de interés municipal.

También se reservan fondos para ampliar el carril bici, mejorar calles como Santa Teresa o Juan Ramón Jiménez, iluminar los parques de la Barbacana y de la Paz, adquirir contenedores marrones y avanzar en el futuro aparcamiento de La Merced.

La segunda modificación presupuestaria incorpora además inversiones de mayor entidad, entre ellas 1,18 millones de euros para construir la depuradora del polígono industrial, 200.000 euros para fiestas populares, más de 124.000 euros para renovar el parquet del polideportivo Ángel Orús, 158.000 euros para una nueva deshumectadora en instalaciones deportivas y 84.512 euros para reformar el Centro de Congresos.

A ello se añaden nuevas partidas para renovar equipamientos municipales, cámaras de seguridad, equipos informáticos, desfibriladores, maquinaria y sistemas de comunicaciones.

Desbloqueo de proyectos

El pleno también ha dado luz verde a la recuperación de más de 2,15 millones de euros que ya figuraban en el presupuesto municipal pero permanecían bloqueados por las restricciones del Plan Económico-Financiero.

La principal actuación será la reurbanización del Paseo de los Valles, que contará con una inversión de 782.882 euros. A ella se suman la construcción del futuro 'pump track' y una nueva zona deportiva, dotados con cerca de 468.000 euros, así como la ejecución de nuevos nichos en el cementerio municipal, con una inversión superior a 250.000 euros.

También podrán ponerse en marcha la construcción de la rotonda del Área 52C, ayudas a la rehabilitación del programa La Cooperativa, el proyecto del aparcamiento de La Merced, nuevas urbanizaciones en distintas áreas de la ciudad, instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales, ampliaciones del carril bici y diversas actuaciones en equipamientos públicos y el cementerio municipal.

Según el Ayuntamiento, todos estos proyectos contaban ya con financiación, pero la normativa vigente impedía disponer de esos créditos y, por tanto, iniciar su licitación y ejecución. La nueva regulación elimina esa limitación para los municipios con unas cuentas saneadas, permitiendo reactivar inversiones consideradas prioritarias para el desarrollo de la ciudad.

Nuevas tarifas

La sesión extraordinaria también ha servido para aprobar provisionalmente la nueva Ordenanza Fiscal de la ludoteca municipal y de los talleres urbanos durante los periodos vacacionales. El texto fija una tarifa de 6,50 euros diarios durante el curso escolar, 50 euros semanales para la ludoteca de verano, 12 euros por día en otros periodos vacacionales y 1,50 euros por cada hora adicional de acogida. Además, contempla bonificaciones del 20% para familias numerosas y monoparentales.

Asimismo, el Pleno ha respaldado una modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto para regular el régimen de garantías en los pagos anticipados de subvenciones, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica en la gestión de las ayudas públicas.

Blanca Galindo ha remarcado la nueva regulación estatal al considerar que atiende "una reivindicación histórica de los ayuntamientos" y pone fin a una situación que obligaba a inmovilizar recursos económicos disponibles pese a existir capacidad para invertirlos. La responsable municipal ha subrayado que Barbastro dispone de unas cuentas saneadas y que "lo lógico es que ese dinero esté al servicio de los vecinos y no inmovilizado en una cuenta bancaria".

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La concejal ha concluido asegurando que el objetivo del equipo de gobierno es que "cada euro disponible revierta en mejorar Barbastro, sus barrios, sus servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos". En este sentido, ha defendido que los recursos municipales deben destinarse a renovar calles, ampliar servicios e impulsar nuevos proyectos "y no permanecer inmovilizados cuando existe la posibilidad legal y económica de invertirlos de forma responsable".