Las huellas de dinosaurios de este pequeño pueblo de Teruel protagonizan la nueva 'Paleoguía' de Fundación Dinópolis

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha presentado una nueva entrega de su colección de Paleoguías, una serie de publicaciones divulgativas dirigidas al público general para acercar la historia de la vida en la Tierra y el patrimonio paleontológico de la provincia. El noveno volumen, titulado Aguilar del Alfambra. Rastreando dinosaurios, pone el foco en la riqueza natural y geológica de este municipio de la Comarca Comunidad de Teruel, con especial protagonismo para sus yacimientos de huellas de dinosaurios.

La guía forma parte de una colección específica dedicada a distintos municipios de la comarca, que se irá completando de forma progresiva, y pretende fomentar el geoturismo mediante la divulgación de algunos de los principales recursos paleontológicos del territorio.

La publicación puede descargarse gratuitamente a través de la página web de la Fundación Dinópolis y de los canales de promoción turística de la Comarca Comunidad de Teruel. Además, se han editado 5.000 ejemplares impresos que se distribuirán en oficinas de turismo y puntos de información del territorio.

En los últimos años, la colaboración entre la Fundación Dinópolis y la Comarca Comunidad de Teruel ha permitido impulsar diferentes actuaciones científicas y museográficas para conservar y difundir el patrimonio paleontológico de la zona. En el caso de Aguilar del Alfambra, estos trabajos han hecho posible la excavación de varios yacimientos y la adecuación para las visitas de dos enclaves con huellas de dinosaurios: Aguilar 1 y Aguilar 3.

Dos yacimientos visitables con icnitas de hace 145 millones de años

La nueva Paleoguía dedica buena parte de su contenido a explicar las características de estos dos yacimientos, cuya antigüedad se sitúa en torno a los 145 millones de años, al final del Jurásico. Ambos conservan icnitas de diferentes tamaños pertenecientes a dinosaurios estegosaurios, ornitópodos y terópodos, ofreciendo una valiosa muestra de la diversidad de especies que habitaron este territorio.

Los estegosaurios eran dinosaurios herbívoros cuadrúpedos caracterizados por las placas o púas que recorrían su espalda; los ornitópodos también eran herbívoros, con pico córneo y capaces de desplazarse tanto sobre dos como sobre cuatro patas; mientras que los terópodos eran, en su mayoría, dinosaurios carnívoros bípedos.

Con el objetivo de acercar este patrimonio al público, ambos yacimientos cuentan con una museografía específica y pueden recorrerse a través de rutas senderistas de baja dificultad que parten desde el núcleo urbano y atraviesan distintos parajes del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

Una herramienta para divulgar el patrimonio paleontológio

La publicación complementa la información científica y los recursos interpretativos instalados en los propios yacimientos, reforzando la difusión del patrimonio paleontológico de la comarca mediante el proyecto Dinoexperience y ampliando la red de enclaves visitables integrada en la iniciativa de la Fundación Dinópolis 'La Carretera de las Huellas de Dinosaurio'.

El contenido de la Paleoguía ha sido elaborado por los paleontólogos de la Fundación Dinópolis Luis Mampel y Alberto Cobos, quienes sintetizan de forma divulgativa los principales valores naturales y científicos del municipio.

La edición de esta publicación ha contado con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos europeos Next Generation EU, mediante la Comarca Comunidad de Teruel y dentro del Plan de Protección Patrimonial incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Con esta nueva entrega, la Fundación Dinópolis continúa ampliando una colección que busca acercar la paleontología al gran público y convertir el patrimonio geológico turolense en un recurso para la divulgación, el turismo sostenible y el desarrollo del territorio.