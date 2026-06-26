Así será el nuevo centro de Salud de Zuera: tres alturas y una superficie total de 3.880 metros cuadrados

El Servicio Aragonés de Salud ha licitado la redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción del nuevo centro de salud de Zuera (Zaragoza), con un presupuesto de 150.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses para unas obras que comenzarán en 2027.

El Gobierno de Aragón ha informado este viernes en una nota de prensa de la licitación de este proyecto que persigue levantar un inmueble adecuado a las necesidades de población actual y futura de la zona.

El equipamiento se levantará sobre una parcela de 3.000 metros cuadrados situada en el número 4 de la calle Los Alcabones, cedida por el Ayuntamiento de Zuera al Gobierno de Aragón, y tendrá tres alturas, con una superficie total aproximada de 3.880 metros cuadrados.

El sótano se destinará fundamentalmente a aparcamiento e instalaciones, mientras que la planta calle albergará el área de atención continuada y urgencias, las consultas de medicina y enfermería de familia, la unidad de fisioterapia, la atención a la mujer y los servicios de administración y admisión.

La planta primera reunirá nuevas consultas de medicina de familia, el módulo de pediatría, la sala de ecografías, trabajo social, la biblioteca y la sala de juntas. El edificio se ha diseñado además para poder albergar, en caso necesario, una base del 061 Aragón.

El proyecto contempla crear un edificio de cero emisiones (ZEB) y su desarrollo se realizará bajo metodología BIM ('Building Information Modelling'), que permitirá una gestión integral de la información del inmueble desde la fase de diseño hasta su futuro mantenimiento.

El actual centro de salud de Zuera ha quedado obsoleto al haber sido diseñado para atender a una población muy inferior a la que presta servicio en la actualidad.

La zona básica de salud de Zuera, que incluye las localidades de Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego y Ontinar del Salz, cuenta con más de 16.700 tarjetas sanitarias.

A esta demanda asistencial se suma la atención que el centro presta a los trabajadores de los cuatro polígonos industriales del municipio, así como a la población reclusa del Centro Penitenciario de Zuera.

Además, teniendo en cuenta los futuros proyectos residenciales y empresariales para la zona, se prevé que se podrían sobrepasar las 22.300 tarjetas sanitarias en un horizonte de 20 años.