La ampliación de Galáctica (Teruel) concluirá en julio y llegará a tiempo para ver el eclipse total de sol

Las obras de ampliación del centro de divulgación Galáctica, en Arcos de las Salinas (Teruel), finalizarán la primera semana de julio con el objetivo de reforzar la capacidad del complejo de cara al eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026. Es decir, los trabajos estarán concluido para esa esperada fecha.

El proyecto incorpora un nuevo planetario, un parque sensorial infantil y una ampliación de la plaza de observación nocturna, lo que también permitirá aumentar la oferta de actividades de divulgación científica del centro. El nuevo planetario tendrá capacidad para 64 personas y se suma a las actuaciones previstas para mejorar la atención a los visitantes durante el eclipse, un acontecimiento que situará a Teruel entre los principales puntos de observación del fenómeno.

El Observatorio Astrofísico de Javalambre, ubicado junto a Galáctica, mantiene además varios proyectos de investigación, entre ellos la misión Arrakihs y el cartografiado J-PAS; y también prevé incorporar un nuevo telescopio de gran campo de visión, con una inversión superior a los nueve millones de euros, destinado a la observación de asteroides y basura espacial.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha visitado este lunes ambas instalaciones, donde ha destacado el papel que desempeñan el Observatorio Astrofísico de Javalambre y Galáctica en la investigación y la divulgación astronómica. “En este Observatorio se está haciendo ciencia con mayúsculas”, ha dicho Susín, “y también es importante explicarla y compartirla”.

También ha valorado el hecho de que Teruel vaya a ser “el epicentro del eclipse del 12 de agosto”, un fenómeno “histórico” para el que Aragón se está preparando “al más alto nivel”: “Gracias a lo que se está haciendo en este Observatorio, Teruel es un nodo estratégico de investigación internacional” que atrae talento científico y tecnológico y también turismo de calidad.

La programación previa al eclipse organizada por la entidad científica incluye cursos, actividades divulgativas y observaciones abiertas al público como la observación solar, disponible todos los sábados y domingos; las visitas guiadas que incluyen recorridos por el museo y acceso a las cúpulas; las visitas conjuntas al OAJ de abril a octubre y también las observaciones nocturnas.

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Además el 13 de agosto está prevista la visita del Premio Nobel de Física, Alain Aspect, quien impartirá la conferencia ‘Las dos revoluciones cuánticas: De los conceptos a las aplicaciones’ en el Centro Social de San Julián a las 19.00 horas, con entrada gratuita, previa confirmación de asistencia.