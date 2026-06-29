Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Evolución poblaciónReal ZaragozaCalles ZaragozaCHASalma ParallueloCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

Ayudas de 500.000 euros para productos alimentarios de Teruel: quién puede pedirlas y hasta cuándo

El Gobierno de Aragón incrementa un 66% la dotación para apoyar las figuras de calidad diferenciada de los alimentos de Teruel.

La truficultura es una de las actividades agroalimentarias vinculadas al territorio que podrán beneficiarse de las ayudas FITE para la calidad diferenciada de los alimentos de Teruel.

La truficultura es una de las actividades agroalimentarias vinculadas al territorio que podrán beneficiarse de las ayudas FITE para la calidad diferenciada de los alimentos de Teruel. / Gobierno de Aragón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Teruel

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de ayudas destinadas al apoyo de la calidad diferenciada de productos alimentarios en la provincia de Teruel, por un importe total de 500.000 euros.

Esta dotación supone un incremento del 66% respecto a convocatorias anteriores y refuerza el apoyo del Gobierno de Aragón a los productos agroalimentarios turolenses vinculados a figuras de calidad diferenciada.

Las ayudas forman parte de las actuaciones recogidas en el Fondo de Inversiones de Teruel, FITE, suscrito entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial, y el Gobierno de Aragón. Entre las líneas financiables incluidas desde el año 2022 figura el apoyo a la calidad diferenciada de los productos alimentarios de la provincia de Teruel, cuya gestión corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El objetivo de esta convocatoria es impulsar proyectos que contribuyan a incrementar el valor añadido de los productos de la provincia y mejorar la cuenta de resultados de los actores implicados en su producción, transformación, promoción y comercialización.

Apoyo a las figuras de calidad

Podrán optar a estas subvenciones los órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada definidos en la Ley de Calidad Alimentaria de Aragón, siempre que tengan sede social en la provincia de Teruel.

La convocatoria incorpora mejoras respecto a las ayudas de 2024 y 2025, con el objetivo de adaptarse mejor a la realidad de las figuras de calidad diferenciada de la provincia de Teruel.

Entre los cambios introducidos, se han revisado las actuaciones y los gastos que pueden recibir ayuda, y se han revisado el sistema de concesión y los criterios de valoración para facilitar que más entidades puedan acceder a esta línea.

Las ayudas se tramitarán mediante concurrencia competitiva simplificada y podrán cubrir hasta el 100% de los gastos subvencionables, según la puntuación obtenida en la valoración de las solicitudes.

Valor añadido en origen

Las figuras de calidad diferenciada son una herramienta fundamental para proteger los productos ligados al territorio, reforzar su reconocimiento en los mercados y favorecer que el valor añadido se quede más cerca de quienes producen y transforman.

En la provincia de Teruel, estas figuras contribuyen además a generar actividad económica, apoyar al tejido agroalimentario, impulsar la comercialización y reforzar la identidad de productos con una fuerte vinculación territorial.

Noticias relacionadas y más

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón. La documentación deberá presentarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en Tamarite de Litera, en directo: el Gobierno de Aragón desconfina Fonz, pero mantiene el desalojo de tres municipios
  2. El supermercado cooperativo de Zaragoza donde los tomates saben a tomate: 'Aquí no hace falta mirar las etiquetas
  3. El Rapid, el pequeño y carismático local que ha salvado la noche a media Zaragoza: 37 años de hamburguesas, rapidez y ambiente familiar
  4. El destino elegido por miles de aragoneses cada verano que lucha contra una plaga de serpientes: 'Ni con un ejército preparado para acabar con ellas lo conseguiríamos
  5. Una de las primeras herboristerías de Zaragoza se despide de su histórica tienda en el centro: “Es un paso hacia el futuro”
  6. Noches de ostras y Ferraris: así era trabajar en el casino de Montesblancos de Alfajarín en sus años de máximo lujo
  7. Basic-Fit abrirá un nuevo gimnasio low-cost en el bloque cebra que transformó por completo un barrio de Zaragoza
  8. Los trabajadores de Stellantis Figueruelas que estuvieron de baja en 2023 cobrarán la paga de beneficios tras la decisión del Supremo

Ayudas de 500.000 euros para productos alimentarios de Teruel: quién puede pedirlas y hasta cuándo

Barbastro desbloquea 5,2 millones de euros para reactivar inversiones estratégicas y nuevos proyectos en la ciudad

Barbastro desbloquea 5,2 millones de euros para reactivar inversiones estratégicas y nuevos proyectos en la ciudad

Novedades en la Vaquilla de Teruel: se amplía un día más la zona de acampada ante el aumento de visitantes

Novedades en la Vaquilla de Teruel: se amplía un día más la zona de acampada ante el aumento de visitantes

Así será el nuevo centro de Salud de Zuera: tres alturas y una superficie total de 3.880 metros cuadrados

Así será el nuevo centro de Salud de Zuera: tres alturas y una superficie total de 3.880 metros cuadrados

Las huellas de dinosaurios de este pequeño pueblo de Teruel protagonizan la nueva 'Paleoguía' de Fundación Dinópolis

Las huellas de dinosaurios de este pequeño pueblo de Teruel protagonizan la nueva 'Paleoguía' de Fundación Dinópolis

Teruel impulsa la incorporación de la Policía Local al programa VioGén

Teruel impulsa la incorporación de la Policía Local al programa VioGén

Un nueva línea de autobús conectará Huesca con Walqa y el IES Pirámide: horarios, frecuencias y paradas

Un nueva línea de autobús conectará Huesca con Walqa y el IES Pirámide: horarios, frecuencias y paradas

Tarazona ya tiene fecha para elegir a su famoso Cipotegato: 132 aspirantes y una votación secreta

Tarazona ya tiene fecha para elegir a su famoso Cipotegato: 132 aspirantes y una votación secreta
Tracking Pixel Contents