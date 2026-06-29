El Ayuntamiento de Cuarte impulsa la mayor transformación de la limpieza viaria de las últimas décadas en el municipio

El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva ha aprobado la licitación del nuevo contrato de servicios complementarios de limpieza viaria, una de las actuaciones más importantes de la legislatura y una apuesta decidida por seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y la imagen de nuestro municipio.

El plazo para la presentación de las ofertas finaliza el 4 de agosto a las 10.00 horas. Detrás de esta licitación hay casi tres años de trabajo. Durante este tiempo se han analizado las necesidades del municipio, estudiado distintos modelos de prestación del servicio y elaborado unos pliegos técnicos diseñados específicamente para Cuarte de Huerva, con un objetivo muy claro para el equipo de gobierno: "Que nuestros vecinos perciban un antes y un después en la limpieza y conservación de nuestras calles", ha señalado la alcaldesa, Elena Lacalle.

El contrato, con un valor estimado superior a 1,1 millones de euros, no sustituye el trabajo que realizan las brigadas municipales, sino que nace para complementarlo con maquinaria especializada y servicios que hasta ahora el Ayuntamiento no podía prestar con la frecuencia y los medios necesarios.

Entre las principales novedades destacan la incorporación de una barredora mecánica de gran capacidad para los polígonos industriales, baldeos periódicos de calles durante los meses de mayor uso, equipos de hidrolimpieza con agua caliente y alta presión para eliminar manchas, chicles, aceites y suciedad incrustada, la limpieza periódica de marquesinas y mobiliario urbano, la limpieza integral de la red de sumideros, la mejora del entorno de los contenedores en las zonas industriales y un refuerzo específico de la limpieza de solares y espacios públicos.

El nuevo contrato permitirá además disponer de maquinaria preparada para actuar con rapidez ante episodios extraordinarios como tormentas, inundaciones o grandes eventos, mejorando la capacidad de respuesta del Ayuntamiento.

Todas estas actuaciones se traducirán en calles más limpias, espacios públicos más cuidados, menos olores, una mejor conservación del mobiliario urbano y una imagen mucho más moderna y atractiva de Cuarte de Huerva. Lacalle, ha destacado que "esta no es simplemente una nueva licitación, sino que estamos apostando por transformar la imagen de nuestro municipio. Queremos que cualquier vecino que pasee por Cuarte note la diferencia y que cualquier persona que nos visite perciba un municipio limpio, cuidado y a la altura de lo que merecen nuestros vecinos".

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Además, la primera edil ha querido agradecer el trabajo realizado durante estos años por los técnicos municipales que han participado en la elaboración del expediente, y ha destacado que "los buenos proyectos requieren planificación, rigor y mucho trabajo previo. Este contrato es el resultado de ese esfuerzo conjunto y marca un antes y un después en la gestión de la limpieza viaria de Cuarte de Huerva"