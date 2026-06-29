Calatayud se posiciona como emplazamiento estratégico para inversiones empresariales

El Ayuntamiento de Calatayud, de la mano de CEOE Aragón, se ha presentado este lunes ante responsables de 25 grupos empresariales, fondos de inversión, consultoras y potenciales inversores como un destino para la implantación de proyectos generadores de empleo y de sectores diversos. Ha sido en un encuentro que forma parte del acuerdo de colaboración entre esta institución local y la organización empresarial, en el que se ha proyectado la ciudad bilbilitana mostrando las ventajas competitivas que ofrece, y el tejido empresarial consolidado con el que cuenta.

Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón, ha señalado que “impulsar el tejido empresarial y la inversión en todo el territorio aragonés es fomentar la competitividad, el crecimiento socioeconómico y la vertebración global de Aragón. Este es el caso de Calatayud, que puede jugar un papel relevante en la captación de flujos vinculados al Corredor del Henares y al eje Madrid-Zaragoza, tiene ubicación, tradición empresarial, comarca, servicios y capacidad de crecimiento”.

Han sido José Manuel Aranda, el alcalde de Calatayud, junto con la presidenta de la Asociación Calatayud Empresa, Ruth Lázaro, los encargados de describir la situación geoestratégica, los espacios industriales, el dinamismo y proyectos que impulsan las empresas, así como los recursos y servicios y otros intangibles que diferencian a este municipio de 20.342 habitantes.

“Merece la pena invertir en Calatayud es una opción de presente y de futuro porque es un diamante por descubrir”, aseguraba Lázaro. La presidenta de Calatayud Empresa indicaba en su mensaje muy emocional que cualquiera de las empresas que han llegado a la ciudad ha comprobado que se puede trabajar juntos, porque “tejemos relaciones y tratamos de dar visibilidad a quien invierte, innova, exporta, arriesga…”.

Lázaro invitaba a los asistentes a una nueva jornada empresarial en Calatayud previsiblemente para el mes de octubre. “Conoceréis que “somos sensatos, fieles a lo nuestro, que no vendemos nada que no esté en nuestro ser”.

Importantes comunicaciones

Las comunicaciones favorecen la atracción de inversiones y Calatayud tiene una ubicación privilegiada por estar en el centro de las grandes ciudades y economías: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Bilbao o Pamplona, hacen que en un radio de 300 kilómetros desde Calatayud se tenga acceso a un mercado potencial de 20 millones de habitantes y al 60% del PIB español. La ciudad se conecta con Zaragoza en 20 minutos con AVE, con Madrid en una hora y cuarto, y además de con Barcelona tiene conexiones con varias ciudades del sur del país.

Un momento de la jornada, este lunes. / CEOE ARAGÓN

Su localización es también un cruce caminos para viajeros y mercancías con un gran potencial en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Calatayud está en la estratégica logística de Aragón como un nodo por su proximidad con el Corredor del Henares y la logística es de hecho una actividad con gran implantación, como demuestran los 1.562 camiones y furgonetas censadas.

La superficie industrial planificada para futuras implantaciones es en buena parte un escaparate a la autovía A2, en el eje Madrid-Barcelona, y con disponibilidad de recursos esenciales para los proyectos industriales y tecnológicos. Son 200 las hectáreas planificadas para futuras implantaciones y 683.000 los metros cuadrados de suelo disponible para desarrollos industriales. Se cuenta con un PIGA que hará más ágil la ejecución.

Oportunidades inmobiliarias

Las posibilidades para inversiones inmobiliarias dada la demanda de vivienda también se ha puesto sobre la mesa en esta jornada. “Estamos hablando de construcción de nueva planta, de rehabilitación y de rehabilitación energética, ya que tenemos identificados unos 40 edificios y 1.500 viviendas que pueden hacerse más eficientes y sostenibles”, detallaba Aranda.

Calatayud fue una de las ciudades aragonesas donde más transacciones inmobiliarias hubo el año pasado y en la que la oferta de vivienda de venta o alquiler apenas dura 48 horas en los portales inmobiliarios, por la escasez de oferta. Esos indicadores dan idea de las oportunidades de inversión en este sector que se pueden ver acompañadas por los planes de vivienda de las distintas administraciones en los que tiene experiencia.

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Si la disponibilidad de recursos como suelo, energía o agua es importante, es crucial la retención y captación de talento. Tradicionalmente el municipio bilbilitano ha sido un lugar que ha destacado por la formación y preparación de profesionales de diversos ámbitos, y donde nacieron grupos que son líderes y referentes nacionales. Centros como la UNED, la EUPLA, la Academia de Logística, Ciclos formativos de FP y el proyecto de la Universidad Niccolo Cusano, (cuyos representantes han estado presentes en el encuentro) preparan en esta localidad a profesionales para los nuevos retos. “En el Ayuntamiento de Calatayud vamos a acompañar a quien decide sumarse al tejido económico local, si así nos lo pide, y contamos con ayudas municipales para la implantación o la inversión. Tratamos siempre de facilitar y hay que casos recientes de implantación que son quienes mejor lo pueden explicar”, ha dicho Aranda.