La DPZ termina el arreglo de 20 carreteras en la provincia de Zaragoza y activa nuevas obras hasta 2028: este es el listado de actuaciones

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha terminado ya el arreglo de 20 carreteras provinciales incluidas en su programa de actuaciones 2024-2031 y prevé finalizar otras 15 entre este año y el que viene. Además, después del verano comenzarán nueve acondicionamientos integrales que se completarán entre 2027 y 2028. El plan, una de las principales apuestas del actual mandato en materia de infraestructuras, suma ya más de 24 millones de euros invertidos desde su puesta en marcha y alcanzará una inversión global superior a los 56 millones en su primera fase.

La vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, ha destacado que el programa “iba a marcar un antes y un después” en la gestión y mejora de las carreteras provinciales. Dos años después de su aprobación, ha subrayado que el balance “no puede ser más positivo”. El plan contemplaba inicialmente una inversión de 83 millones de euros en ocho años para actuar sobre más de la mitad de la red provincial, pero el ritmo de ejecución actual eleva esa proyección hasta los 100 millones en el mismo periodo. Solo en 2027, la DPZ prevé invertir otros 20 millones de euros, una cifra récord para un único ejercicio en materia de carreteras provinciales.

Ladrero ha atribuido este avance a la planificación técnica del programa. Según ha explicado, la hoja de ruta diseñada por la DPZ ha permitido adelantar la redacción de proyectos, la tramitación de expropiaciones y los procesos de licitación, reduciendo los retrasos habituales en la fase administrativa previa a las obras. Ese trabajo, ha señalado, está permitiendo alcanzar niveles de ejecución presupuestaria próximos al 100%.

La primera fase del programa incluye actuaciones repartidas por las cinco grandes zonas de la provincia. En Cinco Villas y Jacetania ya se han terminado, entre otras, las obras de la ZP-1301 entre Biota y Malpica, la ZP-1304 de acceso a Lacorvilla, la ZP-1403 entre Sos y Uncastillo y la ZP-1506 entre Salvatierra y Lorbés. También hay trabajos en marcha o previstos en vías como la ZP-1303 entre Asín y Orés, la ZP-1502 entre Salvatierra y Castillonuevo y la ZP-1201 entre Castejón de Valdejasa y Tauste.

En Campo de Belchite, Ribera Baja del Ebro, Monegros y Bajo Aragón-Caspe, la DPZ ya ha finalizado actuaciones en carreteras como la ZP-2303 entre Cinco Olivas y Sástago, la ZP-2207 entre Codo y Belchite, la ZP-2309 entre Moneva y Moyuela, la ZP-2203 entre Monegrillo y Lanaja y la ZP-2209 entre Letux y Lagata. En esta zona también figuran obras en Gelsa-Alborge, el acceso a Fayón, Almochuel, Almonacid de la Cuba y la carretera de Osera a Monegrillo.

El programa se extiende asimismo por Campo de Daroca y Campo de Cariñena, donde ya se ha completado la mejora de la carretera entre Vistabella y Cerveruela y se prevén o ejecutan actuaciones en vías como Cariñena-Encinacorba, acceso a Tosos, Miedes-Mainar, Llumes-Used, Gallocanta-Tornos, Herrera-Villar de los Navarros, Aladrén-Vistabella o Lechón-Anento.

En la Comunidad de Calatayud, Valdejalón y Aranda, la primera fase incluye carreteras ya terminadas como el acceso a Moros, el acceso a Pozuel de Ariza, Calatayud-Embid de la Ribera, el acceso a Godojos, Ariza-Bordalba, Cetina-Calmarza y Calcena-Beratón. También se incluyen nuevas obras en Monreal de Ariza-Alconchel, Morata de Jalón-Morés, acceso a Salillas de Jalón, Maluenda-Olvés, acceso a Sediles, Oseja-Calcena y Torrehermosa-Santa María de Huerta.

Noticias relacionadas

Por último, en Ribera Alta del Ebro, Campo de Borja y Tarazona y el Moncayo, la DPZ ya ha concluido las actuaciones en el acceso a Novallas, Bárboles-Grisén y Alagón-Tauste, mientras que la carretera Borja-Cunchillos se encuentra en obras y está previsto que termine en 2027.