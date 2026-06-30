El pueblo de las brujas de Aragón se prepara para su gran día: espectáculos, magia y tradición este sábado

La localidad zaragozana de Trasmoz acoge este sábado, 4 de julio, la XXIV edición de su Feria de Brujería, Magia y Plantas Medicinales del Moncayo, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón que vuelve a combinar tradición, misterio y divulgación popular.

En la presentación, el diputado provincial Eduardo Arilla ha mostrado su agradecimiento “a todos los municipios y en este caso a los del Moncayo, por la diversidad de actividades que organizan a lo largo de todo el verano” y en el caso concreto de esta feria de brujería ha puesto en valor que “se desviven porque todo salga perfectamente y todos los visitantes estén bien atendidos”. Desde la Diputación de Zaragoza “apoyamos este tipo de iniciativas que son vitales para nuestra provincia”.

Por su parte, el alcalde de Trasmoz, Jesús Andia ha recordado que esta feria comenzó siendo un evento “prácticamente familiar y con el paso de los años hemos ido creciendo, ha aumentado el número de visitantes y hemos mejorado los espectáculos”. La trayectoria, ha añadido “es muy buena, lo que nos hace seguir esforzándonos para que este año hayamos organizado un programa variado, familiar y con el que todo el mundo disfrute”.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán disfrutar de un completo programa de actividades que incluye mercado esotérico, paseos a caballo, exhibiciones de cetrería o combates medievales, entre otras actividades.

Esta actividad, organizada por el Ayuntamiento de Trasmoz en colaboración con la Asociación Cultural ‘El Embrujo’ y la Fundación ‘Castillo de Trasmoz’, se ha consolidado dentro de la oferta veraniega de la Comarca de Tarazona y el Moncayo.

Programación oficial

La jornada comenzará a las 12.00 horas con un pasacalles inaugural que arrancará en la entrada de la localidad y que estará protagonizado por las brujas de Trasmoz, la Bruja de Honor y diferentes personajes del imaginario popular y amenizado musicalmente por el grupo Barzonia. El desfile finalizará en la plaza de España con la lectura del pregón de bienvenida.

Este año, el reconocimiento de Bruja de Honor ha recaído en la escritora aragonesa Irene Vallejo. Tras el acto de apertura, abrirán sus puertas el mercado esotérico y los conocidos como campamentos medievales, dos de los principales atractivos de esta feria.

A las 12.30 horas se podrá disfrutar de paseos a caballo y a continuación una exhibición de cetrería y la recreación de falsificación del maravedía ‘El mundo de ultratumba de Pedro Manuel de Urrea’ y la caza y captura de brujas y herejes en la Plaza de España.

Tras la comida, está programada una charla sobre Pedro Manuel de Urrea, último señor de Trasmoz, la recreación del juicio y tortura de brujas y herejes, pasacalles con Barzonia y combates medievales a cargo de Zaragoza Medieval Combat en el interior del castillo.

Además el espectáculo ‘Realismo mágico’ a cargo del faquir español Fakir Testa, endiablada cena ‘Migas del infierno’, la actuación de Pepín Banzo y Helena Perdomo y la representación teatralizada de ‘La maldición de Trasmoz’.

Noticias relacionadas

La jornada terminará sobre las 23.40 horas con la última bruja de Trasmoz, “La tía Casca” junto con Os diaples d’Uerba en la plaza de España de la localidad. Un espectáculo de música, luz y fuergo que dará por terminada esta emblemática fiesta.