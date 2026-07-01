El Festival Vino Somontano vuelve a Barbastro con catas, mucha gastronomía y buena música
Habrá cocina en directo y numerosas actividades en un evento que ya es referente en España
Barbastro ya se prepara para acoger la nueva edición del Festival Vino Somontano, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto. La Denominación de Origen Somontano, organizadora del “festival enogastronómico más espectacular de España”, ha presentado este miércoles el evento, que volverá a contar con los grandes restaurantes y los Estrella Michelín, los espectáculos, las catas y las DJ’s Sessiones.
"Es un foco potentísimo de turismo, de actividad cultural, social y económica y un escaparate magnífico de lo mucho que ofrece Somontano como estandarte de un producto de calidad que atrae a miles de visitantes al año”, ha dicho Francisco Berroy, presidente de la DO Somontano.
El festival volverá a celebra "Experiencia Gastronómica”, que estará maridada con vinos Somontano Premium. En ella, cada noche, un chef Estrella Michelín brindará la oportunidad de disfrutar de su cocina en directo "que respira excelencia, pasión, respeto absoluto por el producto de proximidad y la innovación basada en el respeto por el legado de la cocina tradicional", según la organización.
Carmelo Bosque, chef del restaurante Lillas Pastia de Huesca será el protagonista el primer y último día del festival; Cristian Palacio, chef del restaurante Gente Rara de Zaragoza, el viernes, 31 de julio; y Eduardo Salanova, chef del restaurante Canfranc Express de Canfranc, el sábado, 1 de agosto. Cuatro pases cada noche con 25 plazas cada uno para vivir, en primera persona, una experiencia gastronómica única.
La Muestra Gastronómica acogerá la novedad de esta edición: el estreno de la novedosa aplicación El sumiller eres tú en la que, a través de un código QR, se responde un breve cuestionario tras el que se proponen tres vinos ideales para ese momento concreto que esté viviendo del Festival Vino Somontano.
Además, la Muestra volverá a ser el escenario del Concurso de Tapas, en el que un jurado conformado por reconocidos periodistas gastronómicos y representantes de asociaciones profesionales de hostelería y cocina decidirá, el segundo día del festival, cuáles serán las mejores tapas para poder disfrutarlas las dos noches siguientes.
Completan la propuesta del festival catas todas las tardes, actividades de humor y mucha música. A esta intensa y completa programación del festival se suman las propuestas que las bodegas organizan directamente completando una agenda que brinda mil oportunidades para disfrutar de Somontano en los cuatro días marcados en el calendario.
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