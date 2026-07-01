La Justicia de Aragón pide ejecutar “con urgencia” obras en A-125 entre Ayerbe y Ardisa

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, para que valore ejecutar a la mayor brevedad el proyecto constructivo de la vía A-125, especialmente en el tramo de diez kilómetros entre Ayerbe (Huesca) y Ardisa (Zaragoza).

La sugerencia se firma tras varias quejas recogidas en un mismo expediente que manifiestan el mal estado en el que se encuentra la A-125 y la alta afluencia que soporta, tanto de turismos como de vehículos pesados y agrícolas.

En cuanto a defectos en la vía, se nombran grietas, baches, socavones y una calzada deformada, sin arcenes y con un ancho de 5 metros, algo que pone en peligro a los viajeros, trabajadores, e incluso escolares que la recorren. Los perjudicados apuntan a los repetidos accidentes de tráfico que se producen, el último, el pasado 26 de mayo de 2026.

En la respuesta emitida al Justicia de Aragón, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, perteneciente a dicho Departamento, explica que la detección de unas supuestas fosas con restos humanos del período de la Guerra Civil que, finalmente no fueron tales, paralizó cualquier actuación en 2023 y que, en estos momentos, con el proyecto ya redactado, se está a la espera de que haya disponibilidad presupuestaria, sin perjuicio de las labores de conservación y mantenimiento que se van realizando en el tramo objeto de la queja.

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Por su parte, la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, mantiene que las necesidades puestas de manifiesto exceden las labores puntuales de conservación y que deben priorizarse las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad viaria.