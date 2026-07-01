Lituénigo viaja al pasado con la celebración de su XXIV Feria de Oficios Perdidos: fecha, horarios y demostraciones

El próximo sábado 4 de julio, la localidad de Lituénigo acogerá la XXIV Feria de Oficios Perdidos, una cita ya consolidada que transformará el municipio en un gran escenario histórico vivo. Durante todo el día, vecinos y visitantes podrán revivir la memoria de los oficios tradicionales, disfrutar de demostraciones artesanas y participar en una programación festiva y cultural para todos los públicos.

En la presentación, el diputado provincial Eduardo Arilla ha reiterado la importancia que tiene que en el medio rural se lleven a cabo este tipo de iniciativas culturales. “Desde Diputación de Zaragoza seguiremos apoyándolas y además queremos agradecer a estas localidades su labor para dinamizar y fomentar el turismo en sus zonas”.

La alcaldesa de Lituénigo, Clara García ha recordado que esta feria nació hace 24 años a raíz del museo de la vida rural que existe en el municipio. “Lo que intentamos fue sacar su contenido a las calles y por eso este sábado se va a poder visitar un museo viviente con más de 50 puestos en los que se recrearán antiguos oficios perdidos”.

Y el presidente de la Asociación Cultural ‘Los Ancebillos’ ha explicado que en esta feria “tratamos de recorrer todos los oficios que hace 50 o 60 años eran el medio habitual de vida”. Además, ha añadido que el pregonero será Javier Jiménez Alfaro, cineasta y como fin de feria contarán con Ester Vallejo, cantautora y percusionista.

Cartel informativo de la Feria de Oficios Perdidos de Lituénigo. / DPZ

Inauguración y la bajada a la siega y la trilla

La jornada comenzará a las 10.00 con el pregón inaugural en la plaza del Castillo y la tradicional bajada a la siega y la trilla. A partir de ese momento, el pueblo se llenará de actividad en calles y plazas, con la recreación de oficios como herreros, hilanderas, leñadores, apicultores, alfareros, cesteros, mondongueras, carboneros, toneleros o artesanos del esparto, entre muchos otros.

Cada espacio del municipio contará con ambientaciones específicas y actividades. Así, en la plaza del Castillo se concentrarán la herrería en vivo, adobes y ladrillos, leñadores, herrador y photocall; en el frontón se desarrollarán oficios textiles y domésticos como hilanderas, confección de calzado, jabones naturales, colchones de lana o encaje de bolillos y en la calle San Blas habrá demostraciones de oficios como el esquilador, el cantero, juegos tradicionales aragoneses y una exposición fotográfica.

Además, la plaza de la Iglesia acogerá el Museo de la Vida Rural, cestería de mimbre y junco, alfarería, trabajo en barro, apicultura y escuela tradicional; la calle San Miguel estará dedicada a oficios alimentarios como el trenzado de ajos, elaboración de embutidos, picado de juncos, escobizos y exposición fotográfica, además de bar; la Plana de la Cuesta de la Fregadera recreará la vida en torno a la carbonera y la cocina tradicional, con talleres de malabares y concierto; y el Barrio Bajo (calle Zarzuela) mostrará oficios como la bodega, el colmenero, el tonelero, el soplado de vidrio, remedios tradicionales y artesanía en madera y cuero.

Habrá oficios itinerantes como afilador, aguador, alguacil o gaiteros locales que animarán todo el recorrido.

Actividades destacadas del programa:

Las actividades destacadas del programa tendrán lugar a las 10.00 con el inicio de la feria y pregón en la plaza del Castillo, a las 14.15 con albadas de mediodía en la calle San Miguel, a las 20.30 albadas y encendido de la carbonera, a las 21.30 degustación de chorizos y morcillas y a las 22.00 el gran cierre con el concierto de Ester Vallejo. Durante todo el día habrá animación musical con gaiteros, joteros, dulzaineros y tamborileros locales, creando un ambiente festivo y auténtico.