Teruel contará con un nuevo funicular que conectará los barrios de San Julián y el Ensanche

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha anunciado este miércoles la intención del equipo de Gobierno de impulsar un nuevo elemento mecánico que conectará los barrios del Ensanche y San Julián, uno de los principales proyectos de movilidad planteados para los próximos años y uno de los anuncios más destacados realizados durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado esta mañana en sesión extraordinaria del Pleno municipal.

La futura infraestructura consistirá en un sistema mecánico similar a un funicular que recorrerá aproximadamente 55 metros de longitud y permitirá salvar un desnivel de 33 metros, equivalente a la altura del viaducto de Fernando Hué. El objetivo es mejorar de forma notable la movilidad entre ambos barrios y facilitar los desplazamientos diarios de los vecinos.

La alcaldesa ha explicado que el proyecto se encuentra todavía en fase de anteproyecto y que actualmente existen distintas alternativas técnicas sobre la mesa. "Al igual que hicimos con el ascensor del barrio del Carmen, queremos presentar las distintas propuestas a los vecinos, debatirlas con ellos y también con las administraciones competentes para elegir la solución que mejor se adapte a la ciudad", ha señalado.

Buj ha precisado que, además de la participación ciudadana, el proyecto deberá contar con los informes de la Comisión Provincial de Patrimonio y del Ministerio de Transportes debido a su proximidad a los viaductos.

La alcaldesa ha insistido en que el ayuntamiento quiere desarrollar esta actuación "de la mano de la sociedad turolense", buscando la alternativa que ofrezca el mejor servicio posible tanto a los vecinos de San Julián como a los del Ensanche.

En este sentido, ha recordado que San Julián alberga equipamientos de gran afluencia como el Conservatorio Profesional de Música y el Centro Cultural, utilizados diariamente por cientos de personas, por lo que facilitar la comunicación con el resto de la ciudad supondrá una mejora importante para la movilidad de usuarios, estudiantes y familias.

Este nuevo elemento mecánico se suma a las actuaciones de accesibilidad realizadas en los últimos años, como el ascensor entre el barrio del Carmen y el Centro Histórico, que registra una media cercana a los mil usos diarios y que, según ha destacado la alcaldesa, "ha cambiado la movilidad de la ciudad".

Nuevos retos para la recta final de la legislatura

Emma Buj ha avanzado además otros proyectos que marcarán la recta final del mandato municipal. Entre ellos figuran la redacción del proyecto para un nuevo auditorio, la mejora de la carretera de Villaspesa y del Camino Capuchinos, la urbanización del entorno del Centro Cultural de San Julián y de la calle Fuentebuena, la puesta en marcha del nuevo contrato del transporte urbano, la futura zona deportiva de San Nicolás de Bari para dar servicio a San León y El Carrel, así como la continuidad de los trabajos de restauración del patrimonio histórico de la ciudad.

Asimismo, ha recordado que el programa europeo EDIL permitirá ejecutar inversiones por 11,5 millones de euros, destinadas, entre otras actuaciones, a la creación de una plataforma Smart City, nuevos carriles bici, la mejora de las laderas entre el Ensanche y San Julián, la nueva sede de Servicios Sociales, la recuperación de la muralla medieval, la rehabilitación del Acueducto de Los Arcos y la renovación de la plaza de la Marquesa.

"Teruel va bien"

Durante su intervención inicial, la alcaldesa ha defendido que la ciudad atraviesa un momento de crecimiento y ha asegurado que el equipo de Gobierno afronta este debate con la convicción de que "Teruel va bien".

Como principales indicadores ha citado el incremento de la población, que supera ya los 37.250 habitantes, cerca de 2.000 más desde la llegada del Partido Popular al Gobierno municipal; la creación de aproximadamente un millar de empleos industriales en los últimos años; la expansión del Aeropuerto de Teruel; la llegada de nuevas empresas a Platea y al Parque Empresarial La Paz; el crecimiento del turismo con nuevos establecimientos hoteleros y el fortalecimiento del campus universitario, donde este curso comenzarán los estudios de Medicina y en 2027 se implantará Ingeniería Aeroespacial.

La alcaldesa ha reconocido que todavía existen carencias en infraestructuras estatales, como el ferrocarril, la autovía A-40 o las ayudas al funcionamiento, pero ha defendido que, pese a ello, la ciudad continúa avanzando gracias al dinamismo económico y a la estabilidad institucional.

Una ciudad con más servicios y calidad de vida

Buj ha realizado un amplio balance de la gestión desarrollada durante el último año, poniendo el acento en la ampliación de los servicios públicos y la mejora de la calidad de vida.

En materia cultural ha destacado la consolidación del Centro Cultural de San Julián, utilizado por más de un centenar de entidades, la apertura del Centro Cultural de San León, la renovación del Auditorio de Los Fueros y la recuperación del Palacio de Exposiciones y Congresos como espacio de referencia para grandes eventos culturales, sociales y empresariales.

En el ámbito deportivo ha recordado las inversiones realizadas en instalaciones municipales, superiores a los dos millones de euros, la apertura del nuevo pabellón de La Fuenfresca y la entrada en funcionamiento, este viernes, de la nueva piscina climatizada de Los Planos, dotada de un vaso principal de ocho calles, una piscina de enseñanza y otra destinada a bebés y rehabilitación.