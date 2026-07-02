Aínsa arranca el verano con más turistas: visitas, Festival Castillo y actividades en Sobrarbe

Aínsa ha iniciado su temporada alta con casi un 10% más de visitas en las oficinas de turismo municipal y comarcal con respecto al mismo periodo de 2025, hasta sumar un total de 7.119 personas que han solicitado información a su llegada a la localidad.

Las actividades previas del Festival Castillo de Aínsa, la reapertura del centro de arte contemporáneo o las primeras fiestas de pueblos, así como el inicio de las actividades en la naturaleza típicas de la temporada veraniega --kayak, barranquismo, baño en pozas y ríos-- han animado el mes, siendo la antesala de los dos meses de máxima afluencia en Sobrarbe, han indicado desde el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.

Del total de visitantes, alrededor del 75% es de procedencia nacional, predominando Barcelona, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, País Vasco y Zaragoza.

En cuanto al viajero extranjero, junto a Francia aparecen otras procedencias europeas como Alemania, Países Bajos, Bélgica, Portugal y Reino Unido. Estadounidenses, australianos o argentinos también ganan espacio en la tabla internacional.

"Comenzamos la temporada de verano entusiasmados por la buena acogida en estas primeras semanas de calor, demostrando que en cualquier época del año la oferta se adapta y se presta a todo tipo de intereses y necesidades", ha destacado la concejala de Desarrollo y Promoción Turística, Beatriz Salcedo.

"Ahora, nuestra máxima apuesta para este mes es el Festival Internacional Castillo de Aínsa, que en su trigesimosexta edición vuelve a salir del propio municipio para hacer parada en otros lugares de Sobrarbe como Tella, Labuerda, La Fueva y Boltaña. Las entradas agotadas para El Drogas auguran, sin duda, días de máxima afluencia", han concluido Salcedo.

Jazz, rock, rancheras o gastronomía

En lo que respecta a Aínsa, la agenda del Festival Castillo de Aínsa se retomará este jueves, 2 de julio, a las 19.00 horas con la conferencia Shekband, música en tiempos difíciles, en el Centro Cultural de Aínsa, seguida de los conciertos de los ucranianos Shekband y los oscenses Jazz for Kids.

Al día siguiente, 3 de julio, a las 19.00 horas, la iglesia de Santa María acogerá el concierto del Coro Arcadia, de la Fundación Agustín Serrate de Huesca, con el programa Entre el amor y la guerra, mientras que el escenario del Foso del Castillo reunirá, a partir de las 22.00 horas, a dos de las propuestas más singulares de esta edición: la cantautora colombiana Marta Gómez y el colectivo palentino El Naán.

La agenda del 4 de julio comenzará por la mañana con los talleres del IV Encuentro de Música Tradicional y, por la tarde, con RÉTROFUTUR en Labuerda, un espectáculo de circo contemporáneo de la compañía francesa Ésacto'Lido. La jornada culminará con el concierto que ha agotado localidades días antes de su celebración, El Drogas.

Por último, el domingo 5 de julio habrá propuestas para todos los públicos. Por un lado, la Casa de los Títeres de Abizanda ofrecerá su novedoso espectáculo familiar El jardín de la alegría, de los Titiriteros de Binéfar, mientras que la plaza Mayor volverá a convertirse en punto de encuentro con la celebración de la II Feria Vignerons y el concierto de Puro Relajo. La programación del festival continuará el lunes 6 y se clausurará el domingo 12 de julio.