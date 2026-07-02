Las Fiestas de Barbastro 2026 ya buscan cartel: 16 obras optan al premio de 700 euros

El Ayuntamiento de Barbastro ha recibido un total de 16 originales de otros tantos artistas plásticos que aspiran a que su obra se convierta en cartel anunciador de las Fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora, que se celebrarán del 4 al 8 de septiembre de 2026.

La convocatoria se abrió en mayo y el plazo de presentación finalizó este 26 de junio. El ganador, además de ver su obra convertida en imagen de las Fiestas de este año, recibirá un premio de 700 euros. La semana próxima se dará a conocer el cartel ganador.

Elena Olivera, concejal de Fiestas y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barbastro, ha destacado la convocatoria como "muy especial para la ciudad". El cartel, ha explicado, "es la primera imagen de nuestras fiestas y marca el inicio de la ilusión colectiva que vivimos cada septiembre". Ha manifestado: "Queremos una obra que emocione, que transmita alegría y que refleje el orgullo de ser y sentir Barbastro".

El concurso es una oportunidad para dar visibilidad al talento creativo y para que artistas de cualquier lugar formen parte de una de las celebraciones más importantes del calendario barbastrense. "Espero que el jurado lo tenga muy difícil", resume.

Importancia de las fiestas

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha subrayado la relevancia que tienen las fiestas patronales para la ciudad: "Son uno de los momentos más esperados del año y un punto de encuentro para vecinos, peñas, familias y visitantes".

En este sentido, Torres ha aclarado que el cartel anunciador simboliza "ese ambiente único que hace de Barbastro una ciudad abierta, acogedora, llena de vida y que ilusiona".

Las Fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora son la principal celebración popular de Barbastro y uno de los acontecimientos más esperados del año.

Durante cinco días, la ciudad se llena de actividad con actos tradicionales, conciertos, espectáculos, actividades culturales y propuestas para todos los públicos, en un ambiente marcado por la participación ciudadana, las peñas y la convivencia en la calle.

Este año, además, el recinto Interpeñas vuelve a instalarse en el aparcamiento de El Portillo después de recibir el ayuntamiento el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que en 2025 no autorizó la habilitación de este espacio festivo en dicho enclave, situado junto al río Vero.

Desde Interpeñas, su presidente, Javier Trallero, ha destacado el anuncio como una "buenísima noticia" que permite volver a instalar el recinto en "un espacio ubicado en la zona centro y de fácil acceso que está conectado con las principales vías festivas de Barbastro".