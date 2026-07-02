Fraga inicia las obras para mejorar el acceso al Casco Histórico por la calle San Quintín
La intervención urbanística se prolongará hasta el 14 de agosto con el fin de optimizar la movilidad y visibilidad en el acceso principal al Casco Histórico
El Ayuntamiento de Fraga ha iniciado esta semana las obras destinadas a mejorar el acceso al Casco Histórico a través de la calle San Quintín. Esta intervención urbanística tiene como principal objetivo optimizar la movilidad en una de las arterias clave de entrada al centro histórico, garantizando un entorno más seguro tanto para los viandantes como para el tráfico rodado.
La actuación consistirá en el derribo del inmueble ubicado en la calle Parroquia, número 23. La demolición de esta edificación permitirá liberar un espacio considerable que se destinará a la ampliación de la acera. Gracias a esta ganancia de superficie, se mejorará la visibilidad, ofreciendo un tránsito mucho más seguro.
El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha señalado que "se sigue con la hoja de ruta trazada gracias a esta actuación que la teníamos prevista desde hace tiempo y que se enmarca dentro del proyecto de la Sala Florida". "Es una buena actuación para mejorar este acceso al Casco Histórico ya que ganaremos muchísima visibilidad, lo que supondrá una mayor seguridad para las personas que transitan esta zona", ha concluido Gramún.
PLANIFICACIÓN Y AFECCIONES AL TRÁFICO
Para poder ejecutar estos trabajos de mejora con total seguridad, desde este lunes 6 de julio hasta el próximo 14 de agosto, el acceso al Casco Histórico por la calle San Quintín quedará cortado en dirección al Paseo Barrón; la vía permanecerá abierta en dirección avenida de los Reyes Católicos, permitiendo así la salida del Casco Histórico por esta calle.
Aunque la ejecución de este proyecto estaba prevista inicialmente para los meses de mayo y junio, se pospusieron los trabajos al verano para aprovechar el periodo de vacaciones escolares y, de este modo, causar el menor número de afecciones posibles.
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