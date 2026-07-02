Greenpeace presenta alegaciones contra la que sería la mayor macrogranja avícola de España y que está en Aragón

Greenpeace ha enviado, dentro del plazo establecido por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental para el proceso de información pública, sendas alegaciones al proyecto de macrogranja de gallinas ponedoras y recría que la mercantil Avícola El Pobo SL quiere construir en el municipio del mismo nombre en la provincia de Teruel.

Este proyecto tiene como objetivo poner en marcha una macrogranja para unas 1.530.958 gallinas ponedoras y otra de recría con una capacidad de 720.000 plazas, lo que suma 2.250.958 de gallinas. La empresa presentó dos proyectos separados y pretende que se evalúe su impacto ambiental también de forma separada, pero, precisamente, la primera demanda de Greenpeace España es que se trate como un único proyecto, ya que una no podría funcionar sin la otra. Por este motivo, se deben evaluar los efectos acumulados y sinérgicos en su conjunto.

“Es dramático ver la cantidad de personas que se están muriendo en toda Europa, debido al agravamiento de las consecuencias de la crisis climática en la que estamos inmersos, pero lejos de afrontar el mayor desafío de la humanidad, los dirigentes políticos conceden el estatuto de 'interés autonómico' a fábricas de cambio climático, contaminación y crueldad animal como son las macrogranjas”, ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de ganadería de Greenpeace España.

Según el proyecto, y con cálculos realizados por Greenpeace, el consumo directo de agua de la macrogranja, sin contar el agua necesaria para producir el alimento de las gallinas, sería de más de 164.000 m3/año, equivalente a unas 66 piscinas olímpicas y a más de veinte veces el consumo anual estimado para el municipio de El Pobo (97 habitantes).

La organización destaca también el impacto negativo que este proyecto tendría sobre las masas de agua en lo que concierne a la contaminación por nitratos, un problema cada vez más grave en Aragón, dada la ingente cantidad de excrementos que generan las macrogranjas. Debido a la gravedad de este tipo de contaminación en España, el mes pasado la Comisión Europea envió un ultimátum que, de no cumplirse, terminará en una multa millonaria que pagarán las personas contribuyentes.

“El que era el proyecto para la macrogranja más grande de gallinas, el de San Clemente -Cuenca-, se ha quedado pequeño frente al de El Pobo. Es inadmisible que se sigan poniendo sobre la mesa proyectos de macrogranjas como estos”, ha añadido Ferreirim. “Este proyecto es una nueva locura y desde Greenpeace pedimos que el Gobierno de Aragón le dé carpetazo y que el Gobierno Estatal limite, de una vez por todas, el tamaño de estas explotaciones para que no se sigan permitiendo estas barbaridades”, ha concluido.