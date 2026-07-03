La DGA y la Universidad de Zaragoza estudian recuperar el grado de Turismo en el campus de Huesca

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha confirmado este viernes que el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza estudian la posibilidad de implantar el grado de Turismo en el campus de Huesca.

En declaraciones a los medios tras la firma del convenio para la renaturalización del patio del CEIP Alcoraz de Huesca, Susín ha señalado que ambas instituciones analizan la viabilidad de recuperar estos estudios y ha recordado que reforzaría la condición de la capital oscense como ciudad universitaria.

La consejera ha recordado que estos estudios completarían la oferta educativa junto la reciente finalización de las obras de la facultad de Medicina para estudiar el grado completo en Huesca, por lo que la ciudad “está en el sitio que tenía que estar” como sede universitaria.

Respecto a la renaturalización del patio del CEIP Alcoraz de Huesca, la actuación está valorada en 165.000 euros y las obras terminarán a final de este año. El centro contará con nuevas zonas de sombra, vegetación y espacios educativos al aire libre.

El proyecto procede de una demanda de 2021 por parte de la comunidad educativa y ha destacado que la intervención responde tanto para adaptar al centro al cambio climático como a un nuevo modelo pedagógico que incorpora el exterior como aula.

Renaturalización del patio del colegio Alcoraz

Susín ha recordado que el departamento pidió a los centros educativos de todo Aragón que requirieran demandas urgentes para “amortiguar el calor, facilitar el trabajo en las aulas y el bienestar de los escolares”. Aunque ha reconocido que será “difícil” tener listas las actuaciones para septiembre, la consejera espera que puedan acometerse intervenciones antes de final de año como la instalación de pérgolas, fuentes, toldos o pantallas reflectantes en los colegios que lo hayan pedido.

Susín ha criticado el estado en el que se han encontrado los centros educativos, “donde no ha habido ningún mantenimiento en años y años, y nos encontramos con instalaciones eléctricas antiguas y con que faltan sistemas antiincendios que no garantizan la seguridad”, por lo que ha confirmado que la consejería está haciendo revisiones al mismo tiempo que climatiza y actualiza el estado de los centros.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha subrayado que el CEIP Alcoraz será el primer colegio de la ciudad en acometer esta transformación de su patio, aunque otros centros ya han pedido proyectos similares. El director del CEIP Alcoraz de Huesca, Jorge Coloma, ha explicado que la actuación se desarrollará en dos fases y supondrá la demolición de parte del pavimento impermeable para favorecer la permeabilidad del suelo y reducir la temperatura ambiental.

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Además, se plantará nuevo arbolado y especies vegetales junto a la instalación de pérgolas naturales y enredaderas para generar zonas de sombra, la implantación de sistemas de drenaje urbano para optimizar el aprovechamiento del agua de lluvia y la creación de nuevos espacios destinados al juego y desarrollo de actividades docentes al aire libre.