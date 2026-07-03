Teruel inicia unas Fiestas del Ángel en las que habrá más de 400 actividades

Teruel da comienzo este vienes a las Fiestas del Ángel, que se celebrarán del 3 al 13 de julio, incluyendo la fiesta grande de la Vaquilla, que será del 10 al 13 de julio. Durante estos días, la ciudad ofrecerá más de 400 actividades organizadas por el ayuntamiento y las 22 peñas vaquilleras, con propuestas dirigidas a todas las edades.

Entre las novedades destaca una programación musical reforzada con actuaciones repartidas por distintos espacios de la ciudad. También habrá actividades en la plaza del Torico, el Parque de los Fueros, el Seminario, el Teatro Marín y otros puntos de la ciudad.

El creciente interés que despierta la fiesta en toda España ha llevado al ayuntamiento a ampliar este año un día más la zona de acampada, una de las principales novedades que ha destacado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez en la presentación del programa oficial de las Fiestas Ángel 2026.

La zona de acampada abrirá desde el viernes día 10 de julio a las 12.00 horas hasta el lunes a las 15.00 horas, en lugar de cerrar el domingo como ocurría hasta ahora. La medida responde a una petición de Interpeñas y pretende facilitar la estancia de quienes desean disfrutar de la Vaquilla durante más días.

Desde el Ayuntamiento de Teruel mantienen abierta la tramitación para conseguir que la Vaquilla del Ángel sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. El expediente ya se encuentra en el ministerio competente y el consistorio permanece a la espera de una respuesta.

Actuaciones musicales

Las Fiestas del Ángel de Teruel contarán con actuaciones de Seguridad Social, Modestia Aparte y Maldita Nerea dentro de una programación musical que se celebrará los días 6, 8 y 9 de julio en el Palacio de Exposiciones y Congresos, nuevo escenario de los conciertos organizados con motivo de La Vaquilla.

El ciclo arrancará el lunes 6 con Melón Diésel junto a las dos formaciones de pop y rock de los años 80 y 90; y días después será el turno de David de María, que compartirá cartel con la banda murciana liderada por Jorge Ruiz. La programación concluirá el jueves 9 con Ultraligera, Ciclonautas y Cobardes, antes de una sesión de DJs.

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Todos los conciertos comenzarán a las 23.00 horas, las puertas del recinto se abrirán a las 22.00; y Palacio de Exposiciones y Congresos dispondrá de un aforo máximo de 2.500 personas en cada una de las jornadas. Las entradas y los abonos ya se encuentran a la venta: en total se han puesto a disposición del público 500 abonos para asistir a los tres días de conciertos por 39,99 euros, y quienes opten por acudir a una única jornada podrán adquirir localidades por 19,99 euros.