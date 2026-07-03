Transportes inicia la reparación del viaducto de la N-420 sobre la Rambla de la Hoz (Teruel)
Se reconstruirá la losa, se adecuará el sistema de drenaje y se sustituirán los sistemas de contención
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado las obras de reparación del viaducto situado en el kilómetro 610,4 de la carretera N- 420 sobre la Rambla de la Hoz, en las proximidades de Alfambra, en la provincia de Teruel. Estos trabajos cuentan con un presupuesto inicial estimado en 1,6 millones de euros (IVA incluido).
Los trabajos incluyen la consolidación de las bóvedas, el sellado de grietas, el saneo y la mejora del material de relleno. Además, se reconstruirá la losa, se adecuará el sistema de drenaje y se sustituirán los sistemas de contención. Por este motivo, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía, se mantendrá el actual corte de un carril hasta, previsiblemente, finales del mes de octubre.
El tráfico se ha desviado por el carril contrario con paso regulado mediante semáforos. Tras esta primera fase, será necesario actuar posteriormente sobre el otro carril, para lo cual se habilitará el paso alternativo por el carril ya renovado.
- Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
- Hacienda lo confirma: esta es la lista completa de grandes morosos en Aragón
- Adiós al Rincón de Baro, el bar viral de Zaragoza que servía tortillas de todos los sabores: 'Hay que dar un paso atrás
- El esfuerzo para comprar un piso en Zaragoza ya está por encima de lo 'razonable': estos son los barrios más caros
- La joya del patrimonio de Zaragoza que sigue cerrada a las visitas y ha quedado relegada a su uso como oficinas
- Mudarse a una urbanización de lujo para convivir con un ruido 'insoportable' que ya le ha costado una multa de 20.000 euros a Telefónica
- El bonito edificio de los alrededores de Zaragoza con más de 100 años de historia que renacerá en los próximos meses
- La lista negra de Hacienda en Aragón: sale una histórica morosa y sigue el eco de Agapito Iglesias