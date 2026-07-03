Villarroya del Campo celebra la V Recreación Histórica de la Vida Celtíbera este fin de semana

La V Recreación Histórica de la Vida Celtíbera convertirá de nuevo a Villarroya del Campo en un escenario dedicado a la divulgación del pasado celtibérico durante estos próximos 4 y 5 de julio. La iniciativa, organizada por el ayuntamiento de la citada localidad zaragozana con la colaboración del Gobierno de Aragón y otras entidades, reúne un amplio programa de actividades destinadas a acercar al público la historia, las costumbres y la forma de vida de los pueblos celtibéricos que habitaron este territorio.

Durante la presentación, la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, María Nogueras, ha destacado el respaldo del Gobierno de Aragón a iniciativas que "revitalizan los municipios desde una perspectiva turístico-cultural", al tiempo que ha señalado que este tipo de recreaciones constituyen "una herramienta de aprendizaje y divulgación histórica" que acerca el patrimonio a la ciudadanía y favorece su conservación mediante el conocimiento y la participación.

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán participar en recreaciones históricas, talleres, actividades infantiles, degustaciones, espectáculos teatrales y propuestas divulgativas que permitirán conocer distintos aspectos de la vida cotidiana, militar y espiritual de la cultura celtibérica.

El programa incluye también la inauguración oficial en el yacimiento arqueológico de El Castillo, una recreación histórica centrada en la guerra y el simbolismo de las aves en el mundo celtibérico, así como una romería hasta la fuente de Deva Amba con recreaciones de antiguos rituales.

El alcalde de Villarroya del Campo, José Carlos Franco Sediles, ha subrayado la evolución que ha experimentado esta recreación desde sus inicios y ha señalado que la quinta edición supone la consolidación de un proyecto nacido a partir de las excavaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento de El Castillo. Según ha explicado, el evento ha ido creciendo tanto en participación vecinal como en calidad de las recreaciones y en número de visitantes.

Sediles ha explicado que este año participarán cerca de una treintena de recreadores procedentes de distintos puntos de la Península Ibérica y ha destacado el carácter didáctico y riguroso de la programación, que incluirá talleres de cerámica inspirados en piezas halladas en el yacimiento, un escape room ambientado en la Celtiberia, recreaciones de combate, espectáculos de cetrería y una representación teatral con la participación de vecinos del municipio.

Igualmente, el alcalde también ha recordado que varios jóvenes participantes en el campo de trabajo internacional celebrado el pasado año en el municipio regresarán este fin de semana por iniciativa propia para participar de nuevo en la recreación, un hecho que, a su juicio, refleja el creciente atractivo que está adquiriendo esta cita cultural.

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La recreación histórica, que congrega cada año a cientos de visitantes y llega a triplicar la población habitual del municipio, se ha consolidado como una de las principales citas culturales de la comarca de Daroca, combinando patrimonio, turismo e implicación vecinal para poner en valor las raíces históricas del territorio.