La iglesia parroquial de Agüero recupera la talla de la Virgen del Llano: así ha quedado tras seis meses de restauración

La iglesia parroquial de Agüero va a recuperar de nuevo la talla de la Virgen procedente de la ermita del Llano de Agüero, que ha sido restaurada gracias a un proyecto impulsado y financiado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Departamento de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

La talla de la Virgen del Llano es una imagen románica de la segunda mitad del siglo XII que procede de la ermita dedicada a esta advocación mariana en la localidad oscense de Agüero. Por razones de seguridad y conservación de la propia talla, ésta se trasladó hace unos años a la cripta de la iglesia parroquial de San Salvador de Agüero, donde se venera actualmente.

Iconográficamente es una Virgen en Majestad sedente, del tipo Sedes Sapientiae o Trono de Sabiduría, expresión latina recogida en las letanías laurentianas para hacer referencia a este tipo de Theotokos o Madre de Dios representada como trono de la divinidad, de su Hijo. En este caso, el niño Jesús aparece sentado sobre la rodilla izquierda de la Virgen, rompiendo ligeramente la simetría habitual en las primeras representaciones románicas de esta difundida iconografía mariana.

La talla, de 76,50 centímetros de altura, está realizada en madera tallada en un solo bloque y su estado de conservación de partida era claramente deficiente. Se detectaba presencia de suciedad superficial (polvo y cera principalmente), así como pequeñas fisuras y grietas tanto en el soporte lígneo (que además presentaba la huella de un ataque puntual de xilófagos en la parte trasera) como en la policromía y su capa de preparación, con levantamientos y pérdidas en toda su superficie, especialmente en la zona del pecho de la Virgen. Además, el Niño había perdido totalmente su mano derecha y se observaban tanto trozos de tela como clavos oxidados en diversas partes de la talla, que en su día cumplieron la función de unir determinadas partes de la figura.

Un momento de la restauración de la talla. / GOBIERNO DE ARAGÓN

En cuanto a su protección legal, esta talla se encuentra incluida en el Inventario de bienes muebles en posesión de instituciones eclesiásticas en Aragón con el número IIC ARAGÓN 8421 y, por tanto, tiene la consideración de Bien Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés en virtud de la Disposición Adicional Novena de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.

Teniendo en cuenta la protección cultural, el interés histórico-artístico y el deficiente estado de conservación de esta talla de la Virgen y el Niño, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón encargó a la conservadora-restauradora de bienes culturales Inmaculada Piedrafita Puértolas su restauración, por un importe de 6.031,85 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Los trabajos se han desarrollado entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. Además, se invirtieron 337,52 euros en el análisis de dos micromuestras de su policromía.

Recuperar su integridad física y unidad estética

Una vez tomada esta decisión, se han realizado una serie de intervenciones encaminadas a recuperar su integridad física y unidad estética. Estas labores han consistido en la limpieza físico-química gradual y selectiva de dorados y policromías, tras los pertinentes ensayos y pruebas de solubilidad, en la estabilización de policromías en peligro de desprendimiento, devolviendo la cohesión y adhesión al estrato pictórico mediante la consolidación y el sentado de policromías y preparación, en la reintegración cromática de lagunas y pequeñas pérdidas, previamente estucadas y siguiendo el criterio de discernibilidad, y en la aplicación de una capa de protección final a la talla.

También se ha limpiado la corona de orfebrería de época moderna que portaba la Virgen, que ya no se va a volver a colocar sobre su corona tallada original, puesto que la roza y daña. Todo el proceso de restauración, junto con una detallada documentación gráfica y fotográfica del mismo, se encuentra recogido en la memoria final de la intervención.

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Esta restauración ha sido realizada bajo la supervisión técnica del Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, en las instalaciones del Museo Diocesano de Jaca, gracias a la colaboración de esta institución dependiente del Obispado de Jaca, que trabaja activamente en la conservación y difusión del patrimonio de su diócesis, a la que pertenece esta talla. Ahora que su restauración ya ha finalizado, la talla volverá a la cripta de la iglesia parroquial de Agüero, donde permanecerá expuesta para su contemplación.