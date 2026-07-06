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Política educativa

Carlos Oliván deja el IASS y asume la dirección provincial de Educación en Huesca

Oliván reemplaza a Mónica Martínez, cesada del puesto en mayo, y continúa trabajando junto a Carmen Susín

Carlos Oliván Villobas, nuevo director del Servicio Provincial de Educación en Huesca.

Carlos Oliván Villobas, nuevo director del Servicio Provincial de Educación en Huesca. / Gobierno de Aragón

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Cristina García

Zaragoza

Cambios y reorganización. Carlos Oliván Villobas es desde final de junio el nuevo director provincial de Educación en Huesca. Sustituye así a Mónica Martínez, que fue cesada del puesto el pasado mayo, y deja su puesto al frente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en esta misma provincia. Este lunes, 6 de julio, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha hecho oficial su cese en el cargo citado.

De esta formma, Carlos Oliván se mantiene en el grupo de trabajo de Carmen Susín, que a comienzos de mayo pasó de liderar la consejería de Bienestar Social y Familia a estar al frente de Educación, Ciencia y Universidades, una reestructuración consecuente de la formación del nuevo Gobierno de Aragón (PP-Vox). El puesto que Oliván ostentaba en el IASS está por ahora vacante.

Según explican desde el Gobierno de Aragón, la decisión de relevar a Martínez como directora provincial de Educación en Huesca se enmarca en la configuración del nuevo equipo de Carmen Susín en su etapa al frente del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades. Desde la consejería agradecen la labor realizada por Martínez en los últimos tres años, así como también su compromiso y su dedicación al servicio de la comunidad educativa oscense.

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Dede la consejería agregan que este cambio responde al objetivo de impulsar una nueva fase en la gestión del Servicio Provincial, orientada a reforzar el desarrollo de las políticas educativas y a con renovado impulso los retos presentes y futuros del sistema educativo en la provincia.

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