Política educativa
Carlos Oliván deja el IASS y asume la dirección provincial de Educación en Huesca
Oliván reemplaza a Mónica Martínez, cesada del puesto en mayo, y continúa trabajando junto a Carmen Susín
Cambios y reorganización. Carlos Oliván Villobas es desde final de junio el nuevo director provincial de Educación en Huesca. Sustituye así a Mónica Martínez, que fue cesada del puesto el pasado mayo, y deja su puesto al frente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en esta misma provincia. Este lunes, 6 de julio, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha hecho oficial su cese en el cargo citado.
De esta formma, Carlos Oliván se mantiene en el grupo de trabajo de Carmen Susín, que a comienzos de mayo pasó de liderar la consejería de Bienestar Social y Familia a estar al frente de Educación, Ciencia y Universidades, una reestructuración consecuente de la formación del nuevo Gobierno de Aragón (PP-Vox). El puesto que Oliván ostentaba en el IASS está por ahora vacante.
Según explican desde el Gobierno de Aragón, la decisión de relevar a Martínez como directora provincial de Educación en Huesca se enmarca en la configuración del nuevo equipo de Carmen Susín en su etapa al frente del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades. Desde la consejería agradecen la labor realizada por Martínez en los últimos tres años, así como también su compromiso y su dedicación al servicio de la comunidad educativa oscense.
Dede la consejería agregan que este cambio responde al objetivo de impulsar una nueva fase en la gestión del Servicio Provincial, orientada a reforzar el desarrollo de las políticas educativas y a con renovado impulso los retos presentes y futuros del sistema educativo en la provincia.
- Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza desoye las propuestas del arquitecto de la plaza del Pilar en su futura reforma
- El segundo parque más grande de Zaragoza se convertirá en un bosque
- ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
- Mudarse a una urbanización de lujo para convivir con un ruido 'insoportable' que ya le ha costado una multa de 20.000 euros a Telefónica
- El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
- Aragón tiene la carretera más peligrosa de toda España: 'Hay un tramo con un índice de peligrosidad 100 veces superior a la media
- El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas