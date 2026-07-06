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La DPH pide declarar zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios de Huesca

El pleno de la DPH ha aprobado por unanimidad esta reclamación al Gobierno de España

Imagen aérea del incendio forestal de Leciñena, hace unos días.

Imagen aérea del incendio forestal de Leciñena, hace unos días. / INFOAR

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Diputación Provincial de Huesca ha aprobado este lunes por unanimidad una declaración institucional en la que reclama al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los territorios castigados por los recientes incendios forestales en la provincia de Huesca.

Además, dentro de la sesión plenaria ordinaria del mes de julio, la institución solicita al Gobierno de Aragón y a la propia corporación impulsar la creación de anillos de prevención de incendios en núcleos urbanos. El acuerdo, respaldado por los 25 diputados, ha sustituido a las propuestas de resolución que los grupos habían presentado inicialmente sobre los incendios tras consensuar un texto conjunto durante un receso celebrado al final de la sesión plenaria.

El texto insta al Gobierno central a tramitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para habilitar ayudas extraordinarias.

Además, pide al Gobierno de Aragón aplicar el decreto ley autonómico de medidas urgentes para la reparación de daños en situaciones de emergencia y catástrofes para todas las zonas que han sufrido los incendios.

Dentro de la declaración también se reclama desarrollar cuanto antes el protocolo para la creación de anillos de prevención de incendios en los núcleos urbanos con el fin de reforzar la planificación coordinada a modo de prevención.

La institución reconoce la solidaridad y el apoyo a los vecinos, empresas y ayuntamientos afectados por el fuego, así como de forma expresa a los agricultores y ganadores que han participado en las tareas de extinción y el agradecimiento al trabajo desarrollado por los servicios de extinción y emergencias tanto de la provincia, como de la comunidad y de otras desplazadas.

En el pleno también se ha aprobado por unanimidad la adhesión de la Diputación a la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (ConBé), siendo Isaac Claver representante de la institución y el diputado Javier Catalán suplente. La corporación ha dado luz verde, igualmente por unanimidad, a dos expedientes de modificación de crédito por importe de 308.610,35 euros y de 988.800,02 euros.

Defensa de la sanidad en Barbastro

En el apartado de propuestas de resolución, el pleno ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PP, con una enmienda del PSOE, de apoyo al colectivo médico, otra del PSOE en defensa de la sanidad en el área de Barbastro y una última de solidaridad con el pueblo venezolano.

Por el contrario, fueron han sido las iniciativas socialistas para respaldar económicamente al CB Peñas y sobre la situación de la Inspección Educativa en Huesca, con un intenso debate entre ambas partes, mientras que ha prosperado una propuesta del grupo popular relativa al respaldo del colectivo LGTBI en materia de promoción de medidas de sensibilización, prevención de la discriminación y lucha contra los discursos de odio.

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Durante el debate político también se ha puesto sobre la mesa el retraso de las obras del tramo Fiscal-Balupor de la N-260, con un intercambio de reproches entre PP y PSOE sobre la responsabilidad de los gobiernos en la demora del proyecto. 

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