La DPZ entrega la Medalla de Oro de Santa Isabel de Aragón y Reina de Portugal 2026: "Este galardón es uno de los mayores honores"

En una solemne ceremonia, CERMI Aragón, José Luis González Uriol y Víctor Juan Borroy han recibido este lunes las Medalla de Oro de Santa Isabel de Aragón y Reina de Portugal 2026, máxima distinción otorgada por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). Estos galardones reconocen su labor y compromiso hacia la sociedad.

La apertura de la ceremonia ha comenzado tras guardar un minuto de silencio en recuerdo al recientemente fallecido alcalde de Badules, Juan Carlos Herrero. Instantes después, Jesús Colás Tenas, Secretario General de la DPZ ha procedido a la lectura del acta en la que se confirmaban los premiados, dando paso al comienzo de la parte central del acto. Con la intervención de José Manuel Latorre, diputado provincial, han comenzado los discursos en distinción a los galardonados, siendo el primero Víctor Juan Borroy, maestro aragonés con una extensa bibliografía que entrelaza sus dos pasiones: la enseñanza y la preservación del parimonio educativo de Aragón.

Víctor Juan Borroy quien reconoce que "recoge esta distinción el niño pescador que fui en Caspe, el niño que aprendió a descifrar los mensajes ocultos en el canto de los grillos y de las cigarras, a mirar las nubes para adivinar el vuelo de las avutardas y a pasear sin rumbo por babia”. Además concluía asegurando que "con los reconocimientos le invaden a uno unas enormes ganas de ser bueno y de trabajar para merecerlo".

José Luis Gónzalez Uriol ha sido el siguiente premiado en ser reconocido. Francisco Compés Martínez, miembro de la Junta de Gobierno de la DPZ, ha alabado en su discurso la gran labor del eminente organista, clavecinista y pedagogo zaragozano. Con una inmensa formación internacional, el catedrático de Órgano y Clavecín en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y fundador de prestigiosos festivales como el Festival de música Antigua de Daroca suma un nuevo reconocimiento a su admirable trayectoria en la música.

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero (d) entrega la Medalla de Santa Isabel de Aragón al organista José Luis González Uriol. / EFE / Javier Cebollada

En representación de José Luis González Uriol, subía su compañero y colaborador Javier Artigas, encargado de leer el discurso del organista y compositor. "Teníamos los conocimientos, pero las herramientas para reproducir el mundo sonoro necesitaban ser restauradas casi en su totalidad", contaba entre anécdotas de sus comienzos en la música antigua, para más tarde agradecer a la Diputación su apoyo y el reconociemiento.

Por último, la vicepresenta de la DPZ, Teresa Ladrero, ha presentado el premio a CERMI Aragón como último galardonado con la Medalla de Santa Isabel de Portugal por su labor como plataforma de acción, defensa y representación de las personas con discapacidad de la comunidad autónoma.

Finalmente, Jesús Carlos Laiglesia, presidente de CERMI Aragón signaba su discurso como reivindicación mientras su intérprete lo leía para los allí presentes. "Recibir este galardón es uno de los mayores honores que podemos recibir y que va mucho más allá de lo institucional", aseguraba sin dejar de lado el verdadero significado de esta, "Es un reconocimiento a las personas con discapacidad y sus familias".

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha cerrado la ceremonia dirigiendo un cercano y cálido discurso hacia los premiados: “Los tres comparten algo esencial: la convicción de que una sociedad digna se construye desde la inclusión, desde la cultura, desde la educación y desde la defensa de la persona como centro de toda acción pública".

Como broche final del acto, Javier Artigas ha interpretado un extracto de la pieza de la Batalla de Marengo, poniendo así fin a un acto lleno de reivindicación social, cultural y patrimonial del territorio aragonés, donde un año más se premia a grandes personajes e instituciones de Aragón.