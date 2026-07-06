Inician una campaña de recogida de fondos para salvar el palomar de un pueblo de Zaragoza situado en una montaña

Las asociaciones Hispania Nostra y La Chaminera que Humea han lanzado una campaña de micromecenazgo para rehabilitar el Palomar del Bú, una construcción tradicional situada en lo alto de una montaña junto a Cerveruela, en la comarca zaragozana de Campo de Daroca, que se encuentra en muy mal estado de conservación y amenaza de ruina.

La campaña permanecerá activa hasta el 5 de agosto y busca recaudar un mínimo de 14.000 euros para acometer la rehabilitación del edificio, ha informado Hispania Nostra en una nota de prensa. El objetivo óptimo asciende a 18.000 euros y permitiría completar su acondicionamiento y puesta en valor como espacio cultural abierto al público.

El Palomar del Bú, visible desde cualquier punto de Cerveruela, es uno de los principales símbolos del pueblo, hasta el punto de que sus vecinos lo consideran su pequeño 'castillo'. La Chaminera que Humea adquirió el inmueble en 2004 y realizó una primera obra de urgencia para retrasar su colapso; sin embargo, su avanzado deterioro hace necesaria una intervención integral que garantice su conservación.

El proyecto dispone ya de buena parte de los materiales y contará con un profesional especializado en técnicas constructivas tradicionales, como el tapial y los morteros de cal y yeso. Las obras están previstas para este otoño y el presupuesto total de la intervención asciende a 35.000 euros.

Los 14.000 euros correspondientes al objetivo mínimo de la campaña se destinarán a la primera fase de rehabilitación del palomar. Los 4.000 euros adicionales permitirán completar una segunda fase de acondicionamiento, que contempla la instalación de una barandilla y un banco para disfrutar del mirador, así como paneles interpretativos sobre el paisaje, la historia del palomar y su nuevo uso.

En caso de superar los 18.000 euros, los fondos se destinarán a desarrollar con mayor ambición los contenidos de las exposiciones y a promocionar conjuntamente los dos palomares tradicionales de Cerveruela.

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Una vez rehabilitado, el edificio se convertirá en una pequeña sala de exposiciones permanentes dedicada a la paz y la libertad. El proyecto también contempla una intervención artística en los antiguos nidales del palomar.