Litera Meat inaugura una nueva planta fotovoltaica que evitará la emisión de 1.124 toneladas de CO₂ al año
La planta está diseñada para minimizar el impacto visual, preservar la biodiversidad y reducir los costes energéticos de su actividad industrial
Litera Meat continúa avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética con la puesta en marcha de una nueva planta solar fotovoltaica de autoconsumo sobre suelo de 4,79 MWp de potencia instalada. La instalación, finalizada a principio de este 2026, permite suministrar energía renovable a sus procesos productivos, reduciendo la dependencia de la red eléctrica, mejorando la eficiencia energética y reforzando la competitividad de la compañía.
Este proyecto forma parte del plan de descarbonización industrial de Litera Meat, integrado en el PERTE de Descarbonización Industrial impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo. La iniciativa contempla diferentes actuaciones orientadas a la implantación de energías renovables, la valorización de residuos y la mejora continua de la eficiencia energética a lo largo de toda la cadena de valor.
Más allá de su capacidad de generación renovable, la nueva planta destaca por un planteamiento innovador en su diseño e integración paisajística. La instalación ha sido concebida para reducir al máximo su impacto visual y favorecer la convivencia con el entorno natural, incorporando criterios que contribuyen a preservar la biodiversidad y la integración territorial.
Más energía, menos emisiones
Esta planta permitirá evitar la emisión de aproximadamente 1.124 toneladas de CO₂ al año, contribuyendo de forma directa a la reducción de la huella de carbono de la actividad industrial. Además de este beneficio ambiental, la generación de energía para autoconsumo permitirá disminuir significativamente la factura eléctrica de Litera Meat, aportando una mayor estabilidad frente a la volatilidad del mercado energético y reforzando la competitividad de una industria especialmente intensiva en consumo energético.
Esta nueva instalación se suma al parque fotovoltaico sobre cubierta que Litera Meat ya tenía operativo, con 7,5 MWp de potencia y aproximadamente 62.000 metros cuadrados de superficie, considerado uno de los mayores proyectos solares instalados sobre una única cubierta en Aragón.
Con ambas instalaciones, la compañía alcanza ya más de 12 MWp de capacidad fotovoltaica propia, logrando ser una de las empresas agroalimentarias españolas con mayor apuesta por el autoconsumo industrial y la generación de energía renovable.
Este modelo energético combina producción de energía limpia, eficiencia en el consumo y reducción de emisiones, reforzando el compromiso de Litera Meat con una industria más competitiva, eficiente y sostenible.
La nueva planta ha sido desarrollada por Alumbra Energía, empresa especializada en soluciones energéticas renovables para el sector industrial. Desde Alumbra Energía destacan el carácter innovador del proyecto, “que demuestra que una instalación fotovoltaica industrial puede ser mucho más que una infraestructura energética. Puede generar energía limpia, reducir emisiones y, al mismo tiempo, integrarse de forma responsable en el paisaje y cuidar el entorno. Es exactamente el tipo de proyecto que queremos impulsar”.
Por su parte, desde Litera Meat señalan que el proyecto “refuerza nuestra estrategia de descarbonización, convirtiendo Aragón en referente de la implantación de energías renovables aplicadas a la industria agroalimentaria. La nueva instalación supone un paso más en la transformación del modelo energético y refleja nuestra apuesta por un crecimiento basado en la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad”.
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