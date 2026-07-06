Travesías de Alcañiz: el ayuntamiento alerta de fallos de drenaje, alumbrado y quejas vecinales

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responsable del proyecto y ejecución de las obras de las travesías de Alcañiz sigue sin dar solución a las carencias detectadas por los Servicios Técnicos Municipales, según informan fuentes del Ayuntamiento de Alcañiz. El alcalde del municipio, Miguel Ángel Estevan ha expuesto esta mañana las graves deficiencias que han apuntado los informes técnicos y Veolia (Aquara), la empresa concesionaria del servicio de aguas de Alcañiz.

El informe técnico advertía desde que el sistema de drenaje instalado en la zona de los Torreones no es conforme al que figuraba en el proyecto. Concretamente, apunta que las rejillas y desagües instalados en la calle Muro Santiago no tienen la capacidad hídrica necesaria para desaguar correctamente en episodios de lluvias intensas.

Se han detectado tramos que se encuentran en contrapendiente, es decir, que retienen el agua en vez de favorecer su circulación por gravedad. Algunas rejillas desaguan directamente en el talud del río, sin que ninguna escollera frene la erosión. También se reporta que las canalizaciones están situadas a cotas demasiado próximas al pavimento, ampliando su riesgo de rotura por el tráfico rodado.

Todo ello ha sido documentado gráficamente por cámaras en una inspección realizada el pasado 15 de junio. Las cámaras encontraron un elevado volumen de sedimentos que pone de manifiesto deficiencias de funcionamiento y circulación hidráulica. Tras limpiarlos, las cámaras grabaron numerosas fisuras en los tubos y en los pozos de registro.

A la vista de los informes, el Ayuntamiento de Alcañiz no puede garantizar que está zona junto a los Torreones no se vaya a inundar cuando descargue la próxima tormenta sobre la ciudad. Todo ello indica que la calle Muro de Santiago tendría que volverse a intervenir para subsanar los graves problemas de drenaje detectados.

Alumbrado Paseo Andrade

También se han detectado problemas en el alumbrado público en el paseo Andrade. Concretamente, los técnicos apuntan a que en las arquetas, los empalmes y fusibles están sueltos y no instalados en cajas de empalmes estancas según dicta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REB IT-BT-09. Se detectan fugas de corriente superiores a 500mA en diferentes puntos y también se reportan aislamientos en mal estado.

Quejas vecinales

El Ayuntamiento de Alcañiz ha estado recibiendo y derivando al Ministerio de Transportes las decenas de quejas que han emitido los vecinos sobre estas obras: reportando problemas en las aceras, ruidos ocasionados por las tapas de alcantarillas mal fijadas o malos olores en la zona de la Estación de Autobuses.

Recepción de la obra

Por ello el Ayuntamiento de Alcañiz no puede recepcionar esta obra, vistos los fallos de ejecución y vicios ocultos que se están destapando en estos informes técnicos. En cuanto la obra pasase a ser de titularidad municipal, sería el propio ayuntamiento quien tendría que costear las reparaciones.

“La recepción en malas condiciones de esta obra supondría una carga económica para las arcas municipales. Algo que no vamos a permitir”– declara Miguel Ángel Estevan, Alcalde de Alcañiz- “El Ayuntamiento de Alcañiz está estudiando las diferentes opciones legales que garanticen que la obra finalice con todas las garantías exigibles”

Las obras de Pacificación de las Travesías de Alcañiz

El acta de comprobación de replanteo se firmó el 18 de septiembre de 2023, fijando como fecha de inicio de las obras el día 19 de septiembre de 2023. El plazo final de las obras se fija el 19 de febrero de 2025, habiéndose concedido posteriormente al contratista una prórroga de 4 meses, hasta 19 de junio de 2025. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informó el 5 de agosto de 2025 a través de la Demarcación de Carreteras del Estado de Aragón, que la fecha final de obras sería el 31 de octubre de 2025.