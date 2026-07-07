La DPZ pone en marcha un proyecto que permite a los vecinos del Campo de Borja diseñar el futuro de sus municipios

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha presentado este lunes el programa 'Tienes la palabra', una iniciativa que busca trasladar la participación ciudadana al medio rural y convertir a los vecinos en protagonistas del diseño del futuro en sus municipios. El proyecto, impulsado junto a la Federación de Asociaciones Vecinales de Zaragoza (FAVZ), recorrerá durante las próximas semanas, hasta el 1 de agosto, cinco localidades del Campo de Borja con el objetivo de fomentar el asociacionismo, detectar necesidades y construir propuestas de mejora de forma colectiva.

La presentación ha contado con la participación de la diputada delegada de Participación Ciudadana, Manuela Berges; la diputada delegada de Cooperación y Memoria Democrática, Nerea Marín; y la vicepresidenta de la FAVZ, Carmen Turégano, quienes han coincidido en reivindicar el papel que desempeñan las asociaciones, detectar necesidades y construir propuestas de mejora de forma colectiva.

El programa llegará este verano a Borja, Fuendejalón, Tabuenca, Balbuente y Talamantes, donde se celebrarán encuentros abiertos a toda la población con el objetivo de generar espacios de diálogo en los que los vecinos puedan expresar qué funciona bien en sus municipios, cuáles son sus principales preocupaciones y qué oportunidades detectan para mejorar la vida comunitaria.

Durante la presentación, Berges ha puesto el acento en la importancia de las asociaciones como nexo entre las administraciones y la ciudadanía, especialmente en el medio rural, donde constituyen una red de apoyo esencial para mantener el contacto directo con los vecinos.

La diputada ha recordado que durante la pandemia quedó patente el valor de estas entidades, ya que permitieron conocer de primera mano las necesidades de muchos habitantes cuando las administraciones no podían llegar con la misma rapidez a todos los municipios. "Es algo que debemos fomentar, cuidar y procurar que siga creciendo", ha afirmado.

Por su parte, Nerea Marín ha defendido que el futuro de los municipios no depende únicamente de las inversiones o de las infraestructuras, sino también de la capacidad de sus habitantes para implicarse en la vida pública. "La participación ciudadana no solo puede darse en las ciudades; en los pueblos también tenemos mucho que decir", ha asegurado, antes de subrayar que las asociaciones constituyen "la columna vertebral" de los municipios, al desempeñar un papel fundamental en ámbitos como la cultura, el deporte, la educación, el bienestar social o la organización de actividades festivas.

Así funcionará el proyecto

El proyecto pretende precisamente abrir cauces para que esas reivindicaciones surjan desde los propios vecinos y puedan trasladarse posteriormente a las administraciones competentes.

La vicepresidenta de la FAVZ, Carmen Turégano, ha explicado que el programa parte de una idea sencilla: nadie conoce mejor un municipio que quienes viven en él cada día. "No venimos a decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas; venimos a escuchar", ha afirmado, antes de destacar que la experiencia acumulada durante cinco décadas por el movimiento vecinal demuestra que cuando las personas disponen de espacios de confianza para dialogar "aparecen soluciones que difícilmente surgen desde arriba".

La técnica de la FAVZ Mer Cruz ha detallado el funcionamiento del proyecto, que comenzará el próximo jueves, 9 de julio, en Borja y concluirá el 1 de agosto en Talamantes. Cada localidad celebrará una primera sesión abierta, de entre una hora y una hora y media de duración, en la que podrán participar personas de cualquier edad y perfil: jóvenes, mayores, vecinos de toda la vida o recién llegados al municipio.

Las reuniones estarán dinamizadas mediante metodologías participativas sencillas, basadas en conversaciones cercanas que permitan identificar fortalezas, problemas y oportunidades de cada localidad sin recurrir a formatos excesivamente técnicos.

Una de las principales características del programa es que no existe un plan cerrado de actuaciones. La información obtenida en cada municipio servirá para diseñar las siguientes acciones, que serán diferentes en función de las necesidades detectadas en cada territorio.

Además de estos encuentros presenciales, los participantes podrán aportar sus opiniones mediante formularios disponibles tanto en formato físico como digital, accesibles mediante códigos QR. En ellos podrán valorar cuestiones relacionadas con la sanidad, las infraestructuras, las comunicaciones, la vivienda, el comercio, los servicios públicos o cualquier otro aspecto que consideren relevante para el futuro de sus municipios.

Experiencias anteriores

Los responsables del proyecto han recordado que 'Tienes la palabra' comenzó su andadura en 2024 y que, desde entonces, la metodología impulsada por la FAVZ ya ha permitido crear nuevas asociaciones vecinales en localidades como Tauste, Lituénigo o Cuarte de Huerva, además de reforzar otras entidades que ya desarrollaban su actividad en diferentes municipios de la provincia.

La DPZ considera que estos resultados avalan una forma de entender la participación ciudadana basada en la escucha activa y en la implicación directa de los vecinos en la toma de decisiones que afectan a su entorno.

Con esta nueva edición, la institución provincial pretende seguir fortaleciendo el tejido asociativo del medio rural y favorecer que los propios habitantes definan las prioridades de sus localidades, convencida de que una comunidad organizada y participativa está mejor preparada para afrontar desafíos como la despoblación, la pérdida de servicios o el reto demográfico.

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El objetivo final, han subrayado las responsables del proyecto, es contribuir a que los municipios dispongan de más herramientas para defender sus necesidades, reforzar la cohesión social y garantizar unas condiciones de vida que permitan mantener población y asegurar el futuro del medio rural zaragozano.