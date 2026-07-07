El eclipse de agosto movilizará un operativo de seguridad en la provincia de Teruel

La provincia de Teruel contará con un dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno que podría atraer a un elevado número de visitantes y que obligará a coordinar medios de distintas administraciones para garantizar la seguridad, la movilidad y la atención ante posibles incidencias.

La Junta de Seguridad se ha reunido este martes en la Subdelegación del Gobierno Teruel para coordinar el operativo previsto para este evento astronómico, el primero de los tres eclipses que podrán observarse en España entre 2026 y 2028 y para lo que esta provincia será principales puntos de observación del eclipse total.

El operativo incluirá medidas para reforzar la seguridad ciudadana, ordenar el tráfico, prevenir incendios forestales y proteger los espacios naturales; así como la participación de Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil y agentes medioambientales, además de la colaboración de ayuntamientos, comarcas y el Gobierno de Aragón.

Beltrán ha señalado que se desplegarán refuerzos en los servicios de seguridad y emergencias y ha indicado que algunos puntos de observación dispondrán de itinerarios diferenciados de acceso y salida para facilitar la circulación.

Asimismo, ha advertido de que no estará permitido detener los vehículos en los arcenes para observar el eclipse por el riesgo que supone para la seguridad vial.

El dispositivo también contempla recomendaciones sanitarias ante las altas temperaturas previstas durante el mes de agosto, ha explicado el Delegado, que ha recordado que la observación del eclipse deberá realizarse exclusivamente con gafas homologadas para evitar daños oculares y ha incidido en la posible saturación de las redes de telefonía móvil en las zonas con mayor concentración de personas.

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Beltrán ha subrayado que todavía no ha realizado una estimación del número de visitantes, aunque ha asegurado que el operativo se adaptará en función de la evolución de las reservas y de la afluencia prevista conforme se acerque la fecha del eclipse.