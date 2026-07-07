Energía
Endesa invierte 67,6 millones de euros para poner en marcha tres parques fotovoltaicos en Ateca, Terrer y Moros
Durante la construcción de los parques se han generado más de 300 empleos directos
Endesa, a través de su filial de energías renovables Enel Green Power España (EGPE), ha finalizado la construcción y ha puesto en marcha tres plantas solares en los términos municipales de Ateca, Terrer y Moros (Zaragoza), que cuentan con una potencia instalada conjunta de 134 MWp y han supuesto una inversión de 67,6 millones de euros.
Se trata de las plantas fotovoltaicas Dulcenoa, Bílbilis y Terrer, dotadas de 300.000 módulos fotovoltaicos que generarán más de 250 GWh anuales, equivalentes al consumo de 72.000 hogares. Estas instalaciones evitarán la emisión a la atmósfera de aproximadamente 65.000 toneladas anuales de CO2, equivalentes a la contaminación anual de 22.000 vehículos. Con su puesta en marcha, las plantas ya están conectadas a la red eléctrica.
Durante la construcción de los parques se han generado más de 300 empleos directos, con puntas de hasta 350. Con la puesta en marcha de las instalaciones, se crearán 6 puestos de trabajo fijos para la operación y mantenimiento, cuya vida útil media se sitúa en torno a los 30 años.
El parque fotovoltaico Dulcenoa, de 49,98 MWp de potencia, está ubicado en los términos municipales de Ateca y Terrer; Bílbilis, de 42,9 MWp, en Moros y Ateca; y el parque fotovoltaico Terrer, de 41,73 MWp, en los términos municipales de Moros y Ateca.
Las infraestructuras de evacuación de las plantas son compartidas con otros promotores que operan en la zona. El punto de conexión de los tres parques fotovoltaicos de EGPE es la subestación transformadora Terrer, de 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España.
Plan de acompañamiento socioeconómico
De forma paralela a la ejecución del proyecto, se está desarrollando un plan de acompañamiento socioeconómico estructurado en distintos ejes de actuación. Entre las principales iniciativas previstas se encuentra la creación de bolsas de trabajadores y empresas, en colaboración con los ayuntamientos y las entidades dinamizadoras del territorio, así como la puesta en marcha de acciones formativas dirigidas, por un lado, a la capacitación de trabajadores en el montaje de paneles durante la fase de construcción y, por otro, a la formación de técnicos especializados en la operación y mantenimiento de instalaciones de energía renovable. Todas estas actuaciones tienen como objetivo impulsar la empleabilidad local y favorecer la generación de oportunidades económicas en el territorio.
Asimismo, se está avanzando en el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia energética en los municipios de Moros, Terrer y Ateca, impulsar el pastoreo extensivo y fomentar la biodiversidad tanto en el interior como en el entorno de las plantas. Para ello, se han alcanzado acuerdos con agricultores y ganaderos de la zona que permitirán gestionar aproximadamente 400 hectáreas.
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