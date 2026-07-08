Autorizada la licitación del transporte escolar en la provincia de Teruel para el próximo curso: estas son las comarcas beneficiadas
El presupuesto base es de 2.065.98 euros y contempla la posibilidad de una prórroga por un curso escolar adicional
El Ejecutivo aragonés ha aprobado en Consejo de Gobierno este miércoles el acuerdo por el que se autoriza al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades la licitación del contrato para la prestación del servicio de transporte escolar en diversas zonas de la provincia de Teruel (Matarraña, Bajo Aragón, Bajo Martín, Andorra, Maestrazgo, Jiloca, Cuencas Mineras, Gúdar Javalambre y Comunidad de Teruel) para el curso 2026-2027. Esta licitación cuenta con un presupuesto base de 2.065.986,86 euros y contempla la posibilidad de una prórroga por un curso escolar adicional.
El objetivo principal de esta medida es dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación, que garantiza la gratuidad de los servicios escolares de transporte en las zonas rurales para asegurar la calidad de la enseñanza cuando el alumnado deba escolarizarse en un municipio cercano al de su residencia.
El contrato autorizado por el Consejo de Gobierno se divide en seis lotes diferenciados, con una distribución presupuestaria plurianual diseñada para cubrir las necesidades del alumnado. Del total del presupuesto, 2.065.986,86 euros, en 2026 se destinan 831.144,14 euros y en 2027, 1.234.842,72 euros.
Este procedimiento administrativo, impulsado por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades garantiza que el servicio esté plenamente operativo y normalizado para el inicio del curso 2026-2027, proporcionando seguridad jurídica y estabilidad tanto a las familias turolenses como a las empresas del sector del transporte de viajeros por carretera.
- ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
- Un fallo en las plicas obliga a modificar las notas provisionales de un tribunal de las oposiciones de Infantil en Aragón
- El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
- La AP-2, en el punto de mira: Cataluña abre la puerta a volver a cobrar peajes entre Zaragoza y Barcelona
- El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas
- Así es el pequeño y escondido barrio de inspiración inglesa de Zaragoza: chalés con jardín a 10 minutos del Casco Histórico
- Muere el alcalde de Badules (Campo de Daroca), Juan Carlos Herrero: 'Se nos va demasiado joven
- La Aemet extiende la duración de la segunda ola de calor del verano: cuánto durará y cómo afectará a Aragón