La DPZ aprueba la iniciativa de CHA para impulsar un plan de actuación en Los Cabezos, en Épila

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado una iniciativa de CHA para impulsar un plan integral de Regeneración Urbana y Social en la zona de Los Cabezos de Épila, con el que buscan poner en marcha de manera urgente medidas de seguridad en zonas de riesgo para la población y realizar actuaciones para frenar filtraciones, estabilizar el terreno y prevenir derrumbes.

Por eso, el pleno Provincial impulsará, junto al resto de instituciones, la elaboración de un plan para la rehabilitación de viviendas viables, la recuperación y protección del patrimonio vinculado a cuevas y bodegas tradicionales, la mejora del espacio público, la recuperación de solares degradados, la mejora de las infraestructuras y el desarrollo de alternativas habitacionales dignas para las familias afectadas cuando las condiciones del terreno hagan necesario el realojo.

“En esta zona residen aproximadamente mil personas, con gran diversidad social y económica y con un significativo número de personas en situación de riesgo de exclusión social, distribuidas en cerca de 400 viviendas, muchas de ellas asentadas en laderas o adaptadas sobre antiguas cuevas y bodegas”, ha apuntado el portavoz de CHA en la Diputación de Zaragoza, José Manuel Latorre, quien ha asegurado que esta situación ha derivado en un deterioro que afecta “gravemente” en las condiciones de la población.

Esta propuesta planteaba, en primer lugar, reconocer la situación de deterioro estructural, riesgo geotécnico, degradación urbana y vulnerabilidad social existente en la zona de Los Cabezos de Épila como un problema “prioritario” que requiere una intervención urgente y coordinada por parte de las administraciones públicas.

También se ha acordado elaborar un estudio técnico integral que incluya el análisis geotécnico del terreno, la evaluación del estado estructural de las viviendas, la identificación de zonas con riesgo de colapso, el diagnóstico de las infraestructuras básicas y la definición de prioridades de actuación.

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“Desde la DPZ colaboraremos también con la Comarca de Valdejalón para impulsar actuaciones enmarcadas en el Plan Integral de Desarrollo del Pueblo Gitano, así como otras iniciativas de inclusión social, mejora de las condiciones de vida y acompañamiento comunitario dirigidas a las personas y familias residentes en la zona de Los Cabezos, con especial atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad”, ha añadido el portavoz de CHA