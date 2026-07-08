Éxito del Bono Comercio Ejea: genera más de 133.000 euros en ventas y agota las ayudas en solo seis días

La primera edición del Bono Comercio Ejea, impulsada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y gestionada por Sofejea con la colaboración de la Asociación Ejea Comercio, ha cerrado con un balance positivo tras movilizar más de 133.000 euros en ventas y agotar los 20.000 euros destinados a ayudas en apenas seis días.

La campaña ha confirmado la buena acogida de esta iniciativa de apoyo al comercio de proximidad, tanto por parte de los establecimientos participantes como de la ciudadanía. En total, 1.607 personas se han inscrito en la plataforma habilitada para participar y se canjearon los 2.000 bonos disponibles, que dieron lugar a 1.480 operaciones de compra.

El volumen total de ventas ha alcanzado los 133.174,96 euros, lo que supone que por cada euro aportado por el Ayuntamiento para financiar los descuentos se generaron más de 6,6 euros en compras, poniendo de manifiesto el efecto multiplicador de esta medida sobre la economía local.

La campaña ha contado con la adhesión de 60 establecimientos, que han participado en una iniciativa diseñada para impulsar el consumo de proximidad y fortalecer el tejido comercial del municipio.

Además del elevado número de operaciones registradas, el consistorio ha destacado que las compras se repartieron de forma equilibrada entre comercios de distintos sectores y tamaños, favoreciendo que el impacto económico alcanzara a un amplio número de negocios y reforzando así uno de los principales objetivos del programa.

La concejala de Desarrollo Económico, Andrea Rodríguez, ha señalado que la respuesta demuestra que "cuando las administraciones diseñan medidas útiles y adaptadas a la realidad del municipio, la respuesta de la ciudadanía y del comercio es inmediata". Según ha explicado, el Bono Comercio ha permitido incentivar las compras, apoyar a los establecimientos locales y generar un importante retorno económico para Ejea.

Atención a los mayores

Uno de los aspectos más destacados de esta primera edición ha sido la atención específica prestada a las personas mayores de 65 años. A través del punto de atención habilitado por Sofejea se tramitaron 650 bonos de manera presencial, facilitando que este colectivo pudiera beneficiarse de la campaña sin necesidad de realizar los trámites por medios electrónicos.

Tras analizar los resultados junto al sector comercial, el ayuntamiento ya trabaja en una segunda edición del Bono Comercio Ejea, prevista para el próximo mes de noviembre y dotada con 15.000 euros. La nueva campaña buscará seguir incentivando las compras en una de las épocas de mayor actividad para el comercio local.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros reafirma su apuesta por medidas de apoyo al tejido empresarial que fomenten el consumo de proximidad, impulsen la actividad económica y contribuyan al desarrollo comercial y social del municipio.