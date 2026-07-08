La Fiesta de la Longaniza de Graus aspira al galardón nacional en su edición más ambiciosa

La XXXV Fiesta de la Longaniza de Graus, que se celebrará los días 24 y 25 de julio, ha presentado este martes su edición “más ambiciosa” con la que intentará ser reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional antes del final de este año.

Durante la presentación que ha tenido lugar en la Diputación Provincial de Huesca, los organizadores han presentado una nueva edición con novedades como la creación del primer Tastador Infantil de su historia, que se dará a conocer el próximo 16 de julio, y la incorporación de creadores de contenido gastronómico como medidores de la longaniza.

Los organizadores han asegurado que quieren dar “un paso más” buscando el máximo reconocimiento turístico nacional y han destacado que la dimensión alcanzada por una cita declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón congrega cada verano a más de 100.000 visitantes en torno a la parrillada de longaniza más grande del mundo.

La figura del Tastador Infantil está dirigida a niños de entre 6 y 12 años con vinculación en Graus, recibirá como distintivo una réplica de la emblemática ‘mano-parrilla’ diseñada por el escultor Fermín Bedoya.

La edición de este año contará además con el chef Carmelo Bosque como encargado de inaugurar el Longaniza Fest el 24 de julio, el equipo del programa ‘El Campo es Nuestro’ ejercerá como Tastador de Honor y los creadores de contenido Miguel Takoyaki y Fran Riera asumirán la función de Medidores de la Longaniza, en una apuesta por acercar la fiesta a nuevos públicos a través de las redes sociales.

La jornada central, el día 25 de julio, volverá a tener como protagonista el asado de la longaniza gigante en la calle Barranco, donde se medirá la longitud de la pieza elaborada sobre la parrilla que ostenta el Récord Guiness, además del tradicional reparto popular de miles de raciones entre vecinos y visitantes.

El diputado de Turismo de la DPH, Sergio Serra, ha agradecido la labor de la Asociación de Fabricantes de Longaniza y ha defendido la colaboración entre instituciones para que el producto “sea un referente a nivel nacional”.

El alcalde de Graus, José Antonio Lagüens, ha reconocido que la Fiesta de la Longaniza de Graus es “una seña de identidad del pueblo” que este año pretende “evolucionar” para aspirar a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Por último, Mariano Ciutad, presidente de la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, ha afirmado que el arraigo de la fiesta permite que el visitante repita y ha defendido que las chiretas y morcillas “también representan a Graus, pero la longaniza es la embajadora”.