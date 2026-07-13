Calatayud estrena la gran rotonda de la carretera A-202 y pone fin a una demanda histórica

La rotonda que se ha construido en la carretera autonómica A202, a la altura de la zona empresarial de las Cuadras de Esteras, en Calatayud, ha entrado en servicio este lunes tras una inversión de 200.000 euros. No obstante, algunos detalles se rematarán en estos días cuando también se colocará la iluminación en el centro de la misma.

Esta era una solicitud del alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, al consejero del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, así como al director general de Carreteras, Miguel Angel Arminio, en sendas reuniones y visitas hace dos años.

En una visita realizada en la mañana de este lunes, Miguel Angel Arminio, ha explicado que "la rotonda se incluyó en el Plan Extraordinario de Carreteras en el itinerario número 2, y es una obra que hace más fácil y segura la incorporación de las empresas cercanas". El proyecto ha consistido en cerrar las dos medias rotondas que había.

Noticias relacionadas

Por su parte, el alcalde ha afirmado estar satisfecho porque "era una demanda histórica y una necesidad que se había puesto encima de la mesa, al aumentar la actividad de las industrias de esa zona y también el tráfico pesado y ligero de esta carretera autonómica utilizada a diario por muchos vecinos de la ciudad".