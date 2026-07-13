Tarazona homenajea al astrónomo Eduardo Novella con una senda a su nombre en el Moncayo

El Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza) ha inaugurado la Senda Novella en el Parque Natural del Moncayo, un recorrido que desde este momento lleva el nombre del astrónomo español Eduardo Novella, director de la expedición científica que ascendió a la cumbre en 1860 con el objetivo de observar el eclipse solar total de aquel año.

En el acto han participado representantes del consistorio, agentes forestales, técnicos medioambientales y miembros del Centro Excursionista Moncayo, ha informado el ayuntamiento de la localidad en una nota de prensa.

Tras la inauguración, los asistentes han recorrido la senda hasta alcanzar la cima de la montaña, siguiendo el mismo itinerario que fue habilitado con motivo de la expedición científica de 1860 y que, desde este lunes, pasa a denominarse oficialmente Senda Novella.

Con esta iniciativa se rinde homenaje al legado científico de Eduardo Novella y se recupera un episodio de gran valor histórico, reforzando el vínculo entre el patrimonio natural del Moncayo y la divulgación científica.

La nueva Senda Novella simboliza la unión entre historia, ciencia y naturaleza en uno de los enclaves más emblemáticos de Aragón, contribuyendo a preservar la memoria de quienes impulsaron el conocimiento científico desde este espacio natural.