El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe publica una convocatoria para buscar siete viviendas de alquiler público

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe busca siete viviendas para poner en alquiler y atender así diversas necesidades sociales y municipales. Con este objetivo y desde este lunes está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca una convocatoria dirigida a propietarios del término municipal.

Entre los requisitos, las viviendas deberán encontrarse en buen estado de conservación, contar con una superficie mínima de 37 metros cuadrados y disponer, al menos, de salón, cocina equipada, baño completo y un dormitorio.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años, prorrogable por un año más, y las ofertas podrán presentarse durante los veinte días hábiles siguientes a la publicación del anuncio.

El pliego también establece los precios máximos que deberán tener esas viviendas: de una habitación 450 euros, de dos 600 euros, de tres 700 euros y de cuatro 815 euros.

"Cada año nos encontramos con la problemática de estudiantes que vienen a cursar el módulo de formación profesional o a realizar sus prácticas formativas, así como casos de trabajadores que por circunstancias se encuentran temporalmente aquí, y no encuentran dónde vivir", ha expuesto el alcalde, Enrique Pueyo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende ampliar las herramientas disponibles para facilitar el acceso a la vivienda en un municipio donde la escasez de alquiler residencial se ha convertido en uno de los principales desafíos.

PROBLEMA DE LA VIVIENDA

"Somos conscientes de que el problema de la vivienda no tiene una única solución", ha apuntado Pueyo, por eso, "llevamos tiempo trabajando desde distintos ámbitos. Esta convocatoria es una herramienta más para movilizar viviendas y ponerlas al servicio del interés general".

El alcalde ha recordado que esta actuación se suma a otras líneas de trabajo que el consistorio viene desarrollando desde hace diez años para incrementar la oferta de vivienda.

Entre ellas destaca la rehabilitación de inmuebles, el gravamen a las viviendas permanentemente vacías, la regulación de las viviendas de uso turístico, la creación de zonas urbanas y la cesión de suelo al Gobierno de Aragón con el objetivo de facilitar la construcción de nuevas viviendas públicas.

"Actuamos donde tenemos capacidad para hacerlo. Sabemos que ninguna medida por sí sola resolverá el problema, pero estamos convencidos de que la suma de todas ellas contribuirá a mejorar el acceso a la vivienda en Aínsa-Sobrarbe", ha comentado el regidor.

A través de esta convocatoria, el Ayuntamiento anima a los propietarios de viviendas que cumplan los requisitos establecidos en el pliego a participar. La adjudicación se realizará mediante concurso público, valorando tanto las características de las viviendas como las condiciones económicas de las ofertas presentadas.

"Ante la negativa del Gobierno de Aragón para declarar zonas tensionadas, el Ayuntamiento lleva tiempo tomando medidas, y seguirá tomándolas porque el problema lo tenemos hoy. Las personas tienen verdaderas dificultades para encontrar vivienda en nuestro municipio y comarca hoy en día", ha sentenciado Enrique Pueyo.